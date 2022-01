El doctor García-Sastre tiene muy claro lo que pasará con ómicron "a finales de febrero": "Es posible"

Adolfo García-Sastre es uno de los virólogos de mayor prestigio del mundo y una de las voces expertas que más ha intervenido en los medios para analizar el comportamiento de la covid-19. Es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. El experto ha intervenido este lunes en 'Al Rojo Vivo' para hablar sobre la sexta ola y cuándo verá su fin. "Yo tengo la esperanza de que esta ola sea la última de grandes consecuencias que veamos. Hay que ver si siguen avanzando los contagios y si lo hacen hacia la baja, como lo que está ocurriendo y también ver la rapidez con la que baja. España está ya así y siempre es muy difícil de predecir. Pero por la tendencia que se está teniendo es posible que a finales de febrero estemos con pocos contagiados".

Sobre el levantamiento de las restricciones, ha indicado a Ferreras que es "temprano porque estamos una gran cantidad de infecciones. Habría que esperar que estuviesen a niveles más bajos. Por ejemplo, mantener el uso de la mascarilla en sitios cerrados".

Audio









Una de las colaboradoras de 'Al Rojo Vivo' le trasladaba su preocupación por la variante 'sigilosa', que ya está produciendo un aumento en los contagios como es el caso de Dinamarca. El doctor ha asegurado que "hay que estar pendiente de ella. No sabemos cuántos problemas puede ocasionar. Puede que sea lo que ocurría con la delta, que no era solo una variante. Habían muchas subvariantes. Es muy parecida a ómicron, es más o menos un 'hermano' y si que es verdad que parece que está aumentando en muchos sitios, aunque en otros no y no avanza de un modo muy rápido. Por tanto, no parece que vaya a causar muchos problemas esta subvariante". Así, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.









Respecto a esa estrategia de 'gripalización' a la que apuntan los expertos, García-Sastre ha afirmado que "hay que tener cuidado. La gripe es un virus que causa muchos problemas antes de este coronavirus. Y también ha causado pandemias. La gripe no es un virus del que uno pueda decir que es benigno. No, no. La gripe también ha causado muchos muertos y hay que seguir trabajando para disminuir la cantidad de muertos que causa esta enfermedad y este coronavirus una vez no sea pandémico".









Por estas declaraciones, todo parece indicar que García-Sastre tiene una visión esperanzadora de la forma en la que evolucionará el virus, esta variante y nuestra vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos.

El aviso que García-Sastre lanzó en TRECE sobre el comportamiento de ómicron: "Ese es el problema"

Vídeo









Sobre las futuras olas, García Sastre señalaba (hace escasos días en TRECE) que los datos que manejan auguran que serán con una incidencia mucho menor: "Nunca se puede decir nada con total seguridad, pero es muy probable con todos los datos que tenemos que esta vaya a ser la última ola que cause problemas. A partir de ahora tendremos olas, pero no olas que causen los problemas que hemos visto. Es decir, que se parezcan más a un virus respiratorio ocasional". De este modo, su discurso se mantiene. "Lo que ha asegurado el experto en 'Al Rojo Vivo' ya lo afirmó en TRECE. "La variante ómicron hay que vigilarla, como ocurre con todas las variantes. No parece que vaya a tener unas consecuencias tan importantes como las que ha provocado su primo ómicrono Delta, que también provocó muchos casos y había varias variantes de Delta", decía.

Respecto a la posible aparición de nuevas variantes, el doctor español afirmó en TRECE que no cree que si aparecen sean muy distintas a ómicron: "Creo que es difícil que aparezca una variante tan distinta como ómicron. Lo que sí que van a aparecer son más variantes, pero variantes que lo único que causen sean más contagios, pero no pienso que tantos como ómicron o variantes anteriores".