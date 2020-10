Frank Cuesta arremete contra Mediaset antes de su despedida televisiva: "Hay cierto puteo"

Hace unas semanas Frank Cuesta hizo pública su decisión de abandonar la pequeña pantalla, aunque no sabe si de manera definitiva. No obstante, en 2012 ya avisó de que dejaría el "hipócrita mundo de la televisión", pero volvió un par de años después con 'Wild Frank'.

"A nivel personal no me veo haciendo más y más temporadas de 'Wild Frank'. Hemos hecho cosas tan sumamente brutales que van a ser irrepetibles", comentó para explicar a sus seguidores el motivo de su marcha. "Si yo grabo en el futuro grabaré con Discovery, seguro, porque se han portado muy bien conmigo", añadió, dejando claro que no descarta el volver a ponerse al frente de un formato.

"Hemos pactado que no voy a hacer más programas porque estoy cansado, tengo la familia, tengo dos refugios… y porque Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel… He descubierto que no quiero hacer más eso, me gustaba y me lo pasaba bien, pero ya no me llena", confesó el presentador.

"Empecé hace 10 años en televisión y llevo 22 años trabajando con los animales. Me he hecho famoso o conocido, para algunos soy un referente y para otros una vergüenza", reconoció. Asimismo, antes de despedirse de las cámaras, quiso hablar de su relación con Mediaset, donde emitió durante cuatro años 'Frank de la Jungla': "Tampoco voy a decir que se portara mal conmigo. Simplemente tuve la oportunidad de irme a un sitio donde podían verme en 140 países y así llegar a más gente", explicó.

El dardo de Frank Cuesta a Mediaset

Sin embargo, a pesar de reconocer que no se portaron mal con él, hubo cosas de pertenecer a la cadena que no le gustaron: "Mediaset hay cierto puteo y, por eso, de vez en cuando, empiezan a decir que esto es falso. Es de locos, un día dicen que lo que hago es falso, pero lo están poniendo en tres canales desde hace 10 años".

Además, Cuesta contó que todavía se encuentra en plena grabación y que será lo último que emitirá: "Estoy grabando unas cosas que van a salir en Discovery Internacional y que se verán en España en DMAX". Finalmente, reveló que ahora quiere dedicarse a su familia y a los animales, pero detrás de las cámaras. "Yo no he nacido para estar en televisión o para ser famoso", concluyó.