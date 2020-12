Francis Franco se despacha en laSexta: "Es una mema"

Francis Franco acudía a televisión para reflexionar sobre todo lo acontecido con el Pazo de Meirás, que pasa a ser Patrimonio Público. Él aseguraba que gran parte del inventario es falso. La periodista Mamen Mendizábal le preguntaba sobre esta cuestión. "No, no nos lo han dicho. Lo hemos preguntado. Nosotros cuando se decretó este tema que no se ha discutido porque todos los bienes que estaban en el Pazo no eran objeto de esta sentencia".

Y añadía: "luego el Estado a través de la abogacía del Estado lo ha concedido y así ha quedado. Hemos preguntado y no nos han contestado. Y ya ante la duda lo hemos dejado todo ahí", aseguraba el nieto de Franco.

Mendizábal, además, le replicaba con otra pregunta: "¿Qué hacían bienes del Palacio Real en el Pazo?". Francis Franco le interrumpía diciéndole que "no demos por hecho algo que no es así. Ese informe es un bodrio y lo ha firmado una mema. No creo que haya podido ella decidir las cosas que había ahí".

Francis Franco asegura que gran parte del inventario de los bienes del Pazo de Meirás "es falso": "Ese informe es un bodrio y la que lo ha firmado es una mema". #MASVALETARDEpic.twitter.com/zoBaKQUHHz — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 10, 2020

Por ello, la parte del inventario y notificación de las cosas que se encontraban en ese inmueble quedan un poco en entredicho en palabras del propio nieto de Franco.

El Pazo de Meirás debería tener un uso cultural y de memoria, según Cultura

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha abogado por dar un uso al Pazo de Meirás, que se abordará con tiempo, de tipo cultural y de memoria, ya que se trata de un lugar con un valor de recuperación para la democracia.

Rodríguez Uribes ha asegurado que la recuperación del emblemático pazo afecta "al continente y al contenido, que están vinculados", y la voluntad del Gobierno es recuperar un bien que es de todos los españoles" y que "fue un expolio".

El ministro ha afirmado que todas las cuestiones sobre el contenido se dirimirán conforme a derecho y con garantías, y la familia del dictador Francisco Franco podrá plantear todas las reclamaciones que quiera por esa vía.