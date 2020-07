Fran Rivera se encara con la activista de los "gallos violadores": "No debe ser fácil inventar las cosas"

La actualidad continúa en las mañanas de las cadenas de televisión, y así lo hace 'Espejo Público' aunque sea sin Susanna Griso. Es Lorena Gómez la encargada en suplir a la periodista catalana y seguir ocupando horas de pantalla en mañanas de Antena 3. Uno de los temas a tratar durante los últimos días ha sido el sacrificio al que serían sometidos unos 90.000 visones en España, siendo el foco más importante una granja en Aragón.

El motivo de este sacrificio masivo es que estos animales se han ido contagiando de coronavirus y preocupa los efectos que podrían surtir sobre humanos estos contagios. Es por ello que en el programa de Antena 3 han querido contar con la visión de Fanny, la portavoz del colectivo 'Almas veganas', que en su día protagonizasen la polémica de los "gallos violadores".

Como era de esperar, Fanny no ha dudado en mostrarse en contra de esta medida y no ha tardado en encararse primero con Rubén Amón, colaborador del programa. Ambos han debatido sobre si los visones están en el mismo nivel que los seres humanos, y si era así, si los visones tendrían que tener las mismas obligaciones que los humanos: "No respetas una mierda", le contestaba la activista.

El choque entre Fran Rivera y Fanny, de 'Almas Veganas'

Venía calentita la cosa cuando a Fran Rivera, presente en el plató del programa donde es colaborador habitual, se decidía a entrar al programa. "Hola, yo soy torero", comenzaba diciendo el hijo de Carmina Ordóñez. Con esta invitación tan sugerente poco ha tardado en explotar la activista contra el diestro: "Eres la vergüenza de España. Una de ellas, junto a todos los que gobiernan y toda esa gente. Asesinar llamarlo arte y cultura... poca vergüenza que tenéis".

Rivera se tomaba estos ataques a risa y respondía con aires de indignación: "Es muy fácil decir que esto es una masacre pero que no den ninguna solución. Con esta persona no se puede hablar en serio, pero si lo hacemos, no da ninguna alternativa lógica y seria, por lo tanto, seguir hablando seriamente me parece difícil. ¿Cómo quedó el tema del gallo violador?", ironizaba con el tema más polémico que ha protagonizado este colectivo.

Lejos de relajarse la tensión entre la invitada y el colaborador, Fanny seguía defendiendo que había que buscar una solución que no implique el sacrificio de los visones, y también respondía a la broma de 'Paquirri' sobre las gallinas: "Los gallos que tenemos aquí están bien y superfelices, simplemente están separados de las gallinas y ya está".

El tenso cara a cara entre Fran Rivera y la animalista Fanny

Con la entrevista casi terminada, Francisco Rivera sentenciaba: "No debe ser fácil vivir de estas cosas que dices. No debe ser nada fácil inventar todas las cosas que inventáis. Porque decir que un gallo es un violador...", terminaba.

Fanny, todavía con el micrófono abierto y tras escuchar las últimas palabras de torero se violentaba y cargaba con más dureza: "Lo que no debe ser fácil es vivir asesinando animales, viviendo tranquilo y ganando dinero. Aquí hacemos lo posible por ganar dinero en el exterior para mantener esto (el refugio de animales que tienen). Qué me estás contando, asesino, investiga un poco".

Estas declaraciones escandalizaban a todos los presentes que intentaban relajara a la entrevistada: "Palabras mayores es asesinar animales y convertirlo en arte cuando no es lo. Es una vergüenza lo que está pasando y que se mantenga. Y encima este personaje viene dándome lecciones", terminaba la activista de 'Almas veganas'.

