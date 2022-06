Fran Perea sorprende por lo que dice del futuro de 'Los Serrano': "Tengo una propuesta que haceros"

Fran Perea cuenta con una larga trayectoria como actor al aparecer en series como 'Hospital Central', 'Luna, el misterio de Calenda', 'B&B, de boca en boca', 'Gym Tony', 'La sonata del silencio', 'El hombre de tu vida', 'Cuerpo de élite', 'The Paradise', 'El Vecino' o 'La reina del pueblo'. No obstante, sigue siendo principalmente recordado por su paso como protagonista de 'Los Serrano' hace ya dos décadas.

Es por esto por lo que el actor ha incendiado las redes sociales en las últimas horas con un mensaje que, probablemente, hayan compartido todos los fans de 'Los Serrano', la mítica serie de comienzos de los 2000 que no podía representar más a las atípicas familias españolas y con la que todos hemos crecido junto a sus protagonistas. Tanto que, a día de hoy, se sigue emitiendo. Pues bien, el artista ha compartido ahora, a través de las redes sociales, una conversación con su familia ficticia que ha revolucionado Instagram.

Al igual que sus episodios, la mítica canción del comienzo de la serie se ha convertido en todo un himno que no ha dejado de sonar, tanto en reuniones familiares o con amigos. Años después del capítulo final, con el que muchos se quedaron en 'shock' al tratarse de un sueño de Antonio Resines -Diego en la serie-, Fran Perea, la voz de la canción del comienzo y protagonista del elenco de actores, ha compartido en sus redes sociales una conversación con los personajes de la histórica serie que ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible reencuentro o segunda parte de 'Los Serrano'. "Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. Te vienes?", ha escrito junto a un pantallazo del grupo familiar.

Una publicación que, por supuesto, ha causando una gran revolución en las redes sociales y que ha hecho reaccionar a muchos fans de la ficción. "Oye familia, me acabo de acordar que hacemos veinte años y tengo una propuesta para vosotros", dice Fran Perea en el audio. "Se viene reencuentro", "Oh my god! Dime que es verdad", "Jo! De repente me di cuenta que pasaron 20 años de mi vida... siempre una serie memorable para mi y mi mamá que ya no está conmigo", dicen los usuarios de la red social. Además, casi toda la familia Serrano no ha dudado en darle el 'okey' al artista.

Es indudable que Fran Perea marcó un antes y un después, gracias a sus míticas canciones y en 'Los Serrano', que directamente nos llevan a los nostálgicos años 2000. Esos años que, si pudiéramos volver a ellos, muchos lo haríamos sin pensarlo dos veces. Éramos tan felices cantando los primeros temas del artista, que ahora también lo somos con sus composiciones más actuales, pero aquellos tiempos fueron únicos e irrepetibles. Él lo sabe muy bien y por eso ha querido sorprender en Instagram, cantando a guitarra 'Voy a pensar en ti' y ha revolucionado a sus seguidores.

Desde luego que nadie esperaba menos. El artista, que nunca se olvida de sus seguidores, acaba de darles una maravillosa sorpresa. Se ha grabado cantando a guitarra 'Voy a pensar en ti' y ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram. De forma inmediata, le han llegado cientos de comentarios de fans dándole las gracias por este flashback que es oro puro. Porque 'Los Serrano' sigue estando en el corazón de toda España y Fran Perea es un referente pop para muchos jóvenes y ya no tan jóvenes. Por muchos más años que pasen, la serie que protagonizaron Antonio Resines, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Verónica Sánchez y Fran, entre otros, es historia de nuestra televisión. También las canciones de la serie, como esta de 2003, del primer álbum de Perea 'La chica de la habitación de al lado'.