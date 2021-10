Se filtra la elevada cifra que podría haber cobrado Fani Carbajo por participar en 'La última tentación'

Fani Carbajo se ha convertido en un reconocido personaje de Telecinco desde su primera participación en 'La isla de las tentaciones'.Desde entonces, es habitual que protagonice polémicas, ya sea con otros colaboradores de la cadena o por las idas y venidas con su pareja, Christofer. Incluso le ha dado tiempo a desarrollar tensas relaciones con compañeros como Kiko Matamoros.

Actualmente, Fani se encuentra siendo una de las protagonistas de 'La última tentación', secuela del reality, que consiste en reunir a concursantes de anteriores ediciones para que se enfrenten a "sus cuentas pendientes". En la primera temporada, la colaboradora fue muy criticada por la manera en la que trató a su pareja, lo que se está volviendo a repetir en esta nueva temporada.

Como consecuencia, ella misma ha querido entrar en 'El debate de las tentaciones' para aclarar lo sucedido, dado que el reality es grabado. Sin embargo, muchos no se han creído sus palabras, con las que ha justificado su criticado comportamiento en la casa. Entre los tertulianos, Kiko Matamoros ese el que se ha mostrado más crítico con ella, con quien ya se ha acostumbrado a tener enfrentamientos en plató.

"Kiko es un hipócrita que busca el aplauso fácil que ha hecho lo mismo que yo y dijiste que quien no lo entendiera era un analfabeto del amor. Si tú te justificas ante las cosas que tú haces...", le replicaba Fani. "Los que están ahí, como Kiko Matamoros, son los que más tienen que callar porque todos han hecho lo mismo y peor", agregaba.









"Por ir a La Isla de las Tentaciones"

"Cuando me den 50.000 euros por ir a La Isla de las Tentaciones lo mismo me lo pienso, pero de momento no he ido", le cortaba entonces el colaborador, dejando caer el dinero que podría haber cobrado Fani por volver a la isla con su pareja en esta nueva temporada.

"Te voy a decir: soy tan indulgente contigo. Hay tanta información en las redacciones, hay tantas historias que no salen porque no interesa hacerte daño", le advertía Matamoros a la concursante. "¿Tú te crees que me vas a dar miedo después de todo lo que se ha dicho de mí?", preguntaba Fani. "Después de todo lo que se ha dicho de ti, hay más", insistía el tertuliano de Telecinco.

"Voy a intervenir yo, porque estamos hoy hablando de lo que sucedió en esas 24 horas, desde el beso hasta esa Hoguera de Confrontación y todo lo que te ocurre. El resto, lo que haya sucedido fuera y los rumores, si son verdad o no, los dejamos fuera de momento", les interrumpía Sandra Barneda para intentar mantener el orden en el plató.