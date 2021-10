Se filtra el despectivo mote con el que Antonio David se refería a Rocío Carrasco delante de sus hijos

Antonio David Flores, tras vencer en el juicio contra 'Sálvame', ha vuelto a acaparar todos los espacios de Telecinco dedicados a la crónica social y al corazón. El ex colaborador ha vuelto a Mediaset ocupando todos los titulares al salir a la luz su reciente separación con Olga Moreno tras más de 20 años de relación. Por este motivo, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez está dedicando casi todo su tiempo en dar detalles al respecto, a pesar de que la pareja no ha querido pronunciarse al respecto.

Este miércoles, según ha asegurado Kiko Hernández, un familiar de Antonio David Flores se ha puesto en contracto con él para confirmar la polémica ruptura. "Antonio David no lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica", explicaba el colaborador.

"Después de una semana de silencio de Antonio David y Olga, acabo de colgar con un familiar directo de Antonio David. 10 minutos de teléfono. Se ha portado tan mal que ha dicho: 'De silencio nada'", aseguraba Hernández. Aprovechando la llamada, el tertuliano se interesó por otros temas que se tocaron en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.









"En el ámbito familiar de la más estricta intimidad"

El colaborador hizo referencia a la docuserie protagonizada por Rocío Carraco, concretamente a todas las informaciones que señalaban al ex guardia civil. "No me perdí ni un capítulo, cuando escuché el testimonio de Rocío recordé episodios que viví con sus hijos. La historia es aún peor de cómo la cuenta", contaba el familiar del padre de Rocío Flores, tal y como narraba el colaborador.

La mencionada fuente confirmó muchas de las informaciones que salieron a la luz en la docuserie. Incluso sacó a la luz otros detalles que ponen en mal lugar a Antonio David. El familiar ha revelado el mote con el que se refería a la hija de Rocío Jurado cuando estaban sus hijos, Rocío y David Flores, delante, una vez ya que se habían separado.

"En el ámbito familiar de la más estricta intimidad, este familiar asegura que Antonio David decía con presencia de sus dos hijos: 'vuestra madre es una puerca'. El niño tenía 6 años y toda la familia escuchaba cómo decía que se callaran que su madre era una puerca", confesaba el colaborador, dejando a sus compañeros de Telecinco completamente sorprendidos.