Ferreras pone contra las cuerdas a Sánchez al preguntarle por un viejo conocido: "¿Le ha incomodado?"

El periodista de La Sexta, Antonio García Ferreras, ha entrevistado este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha tenido la oportunidad de preguntarle por asuntos de rigurosa actualidad, tanto en el panorama político como en el económico y social.

Uno de los asuntos que más relieve ha tomado durante el encuentro en la cadena de Atresmedia ha sido el relacionado con el precio de la luz, que este viernes registrará el segundo precio más alto de la historia.

Sánchez ha insistido en que cumplirá ese compromiso gracias a las medidas adoptadas y a alguna otra que se pueda poner en práctica. En concreto, ha explicado que el recibo de la luz tiene tres pilares, el coste de la energía, los costes fijos y los impuestos, y que los españoles, en diciembre, verán en su factura que los impuestos han bajado un 61 por ciento y el coste fijo se habrá reducido en un 50 por ciento.

De la misma forma, se ha mostrado convencido de que el Gobierno va a amortiguar la evolución del precio mayorista con instrumentos nacionales, aunque echa en falta que Bruselas no vaya tan rápido como desearía para facilitar también que eso sea posible. "Con Bruselas, por desgracia, las cosas van más lentas, paso a paso", ha lamentado, aunque se ha mostrado satisfecho por el hecho de que el debate se haya abierto ya en Europa.









No cree que la Unión Europea haya rechazado de forma tajante la compra conjunta de gas, ya que cree que lo que ha hecho es dejarlo "como algo a estudiar". Sánchez, que ha agradecido al PNV su abstención que ha permitido que se aprobara el real decreto-ley por el que se recortará a las eléctricas durante seis meses los beneficios que obtienen en el mercado por los altos precios del gas, ha reprochado al PP su rechazo.

Ferreras pregunta a Sánchez por un viejo conocido

En clave también energética, Antonio García Ferreras ha preguntado a Sánchez por un viejo conocido del Partido Socialista, Antonio Miguel Carmona. En este sentido, el periodista de Atresmedia le ha preguntado sobre si le ha incomodado esta noticia.

"Ellos sabrán. Yo creo que no soy quien para ni decirle a una empresa a quién tiene que contratar o no contratar, ni tampoco a una persona que es militante de Partido Socialista lo que tiene que hacer con su vida. Ellos sabrán. Yo lo único que le puedo garantizar a la ciudadanía, y en eso empeño mi palabra, es que yo no soy objeto de ninguna presión de ningún grupo de presión. Yo me debo a los ciudadanos y ciudadanas, a los empresarios y a los trabajadores", ha señalado el presidente del Ejecutivo de coalición respecto al fichaje de Carmona por Iberdrola.