Ferreras denuncia irresponsabilidad en la playa de La Barceloneta y las redes se ríen de este detalle

Las redes no han podido contener la risa con el detalle que puede verse en una conexión en directo de 'Al Rojo Vivo' a la vez que el presentador del programa, el periodista Antonio García Ferreras, denunciaba irresponsabilidad en la playa de La Barceloneta. “Parece que están en fase 15” aseguraba el presentador del programa de La Sexta antes de dar paso a una reportera que mantenía que los ciudadanos que se encontraban en la zona no estaban respetando las normas de seguridad establecidos por el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

Sin embargo, un detalle en concreto del vídeo ha desatado las carcajadas de un usuario que grababa las imágenes con su teléfono móvil para después compartirlas a través de las redes sociales. Una vez se han convertido en virales a través de la red social Twitter, las risas se han desatado y se han burlado de la diferencia entre lo que aseguraba la periodista Dayana García.

Ferreras acusa a los bañistas de irresponsabilidad

En la conexión durante el programa de este viernes de 'Al Rojo Vivo', el presentador Antonio García Ferreras daba pie a una conexión para mostrar la falta de seguridad sanitarias de los ciudadanos barceloneses en sus playas: “En La Barceloneta unos deben pensar que están en Fase 15 porque se están bañando ahora mismo”, aseguraba a cámara.

Conductas inapropiadas en la playa

Cuando la cámara se trasladaba hasta la Ciudad Condal, la periodista Dayana García explicaba: “Vemos en esta playa de La Barceloneta alguna conducta inapropiada y no permitida. Algunos menores se están dando un baño recreativo. No se guarda la distancia de seguridad, ola gente toma el sol y algunos incluso se traen su sombrilla. No está permitido, solo se puede pasear y hacer deporte, esta mañana hemos visto aglomeraciones pero con menor intensidad”.

Y es que, en efecto, Barcelona se encuentra todavía en fase 1, por lo que los ciudadanos solo deben acercarse a las playas de la ciudad para hacer deporte o como parte del paseo y, en ningún caso, bañarse de manera recreativa o tumbarse a tomar el sol en la toalla. Además, al igual que en el resto de espacios públicos de la ciudad, deben mantener la distancia social entre las personas.

Lo que en realidad muestran las imágenes

Sin embargo, las imágenes mostraban algo muy diferente de lo que se refería Ferreras y la reportera. Simultáneamente a las palabras de la periodista desde la playa, se podía apreciar que en realidad la zona estaba desértica y la supuesta “aglomeración” de la que hablaban en el programa de La Sexta no estaba teniendo lugar. Tampoco se apreciaban sombrillas ni niños jugando mientras rompen la barrera de seguridad entre las personas.

Algo de lo que se daba cuenta un usuario en redes sociales que compartía el vídeo entre carcajadas por la diferencia entre lo que se decía y se mostraba. Un vídeo que rápidamente se volvía viral entre comentarios como “más periodismo”, “manipulación” o “de traca”.