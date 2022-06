Fernando Tejero revela qué ocurrirá con José Luis Gil en la próxima temporada de 'La que se avecina'

El pasado 4 de noviembre de 2021, el actorJosé Luis Gil, muy popular por sus personajes de Juan Cuesta en la serie 'Aquí no hay quien viva' y Enrique Pastor en La que se avecina', sufría un ictus por el cual pasaba 22 días ingresado en el hospital. Telecinco informaba en un comunicado que el actor "había ingresado en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo".

"La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido", agregaban.

En los meses siguientes, múltiples compañeros han mandado mensajes de apoyo a José Luis, además de explicar públicamente cómo está siendo la evolución del actor y su recuperación, que avanza, aunque lo hace muy lentamente. El último en pronunciarse al respecto ha sido Fernando Tejero, con quien comparte pantalla en 'La que se avecina'.





Última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil

A la salida de un concierto en el Teatro Real de Madrid, Tejero ha explicado cómo evoluciona el actor y ha revelado qué ocurrirá con su papel en la próxima temporada de la serie. En primer lugar, asegura que se encuentra bien: "Ahí va, progresando, despacito, pero bien".

Respecto a la nueva temporada, Tejero ha confirmado que José Luis, que da vida a Enrique Pastor, no podrá formar parte del reparto en los próximos capítulos: "No, en esta temporada no, pero va mejorando". Por otra parte, Fernando nos ha confirmado que además de un gran compañero y amigo, es un gran profesional, y asegura que el cariño de sus compañeros no le falta. También ha aprovechado para mandarle un mensaje de ánimo: "Desde aquí le mandamos mucho cariño".

En cuanto a sus planes para este verano, el actor confiesa que va a estar bastante ocupado: "Con mucho trabajo, por suerte". A pesar de esto, esperamos poder ver a Fernando Tejero disfrutar de unas merecidas vacaciones en algún descanso que tenga en sus rodajes.