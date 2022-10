Fernando Tejero se disculpa tras su reacción contra un seguidor: "Me dejé llevar por el dolor"

Fernando Tejero se ha convertido en el objetivo de las críticas en redes sociales. Esto se debe a que el actor no pudo evitar reaccionar a unos malos comentarios recibidos en Twitter por su interpretación en 'Modelo 77'. Algunos usuarios de Twitter señalaron que no les había gustado demasiado la interpretación de Tejero y parece que no le sentó demasiado bien. Como consecuencia, a diferencia de otras ocasiones, contestó a quienes criticaron su trabajo.

A pesar de ello, el intérprete reflexionó y, unas horas después, se decantó por borrar las respuestas en la que se refería a los usuarios como “psicópata”, “amargada” y “frustrada”. De igual manera que terminó borrándose la cuenta de la red social. "El personaje de Fernando Tejero en 'Modelo 77' estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?", señalaba un seguidor, lo que terminó por hacer estallar al actor. "Esto dice mucho de ti, a mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona, y más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú (...) Háztelo mirar y respeta mi trabajo, ¿a qué te dedicas tú, psicópata?”, reaccionaba.

"A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas críticas, tanto buenas como malas. Dependiendo de los trabajos criticados y los esfuerzos dedicados, unas me han afectado más que otras. Pero siempre, quien me conoce bien lo sabe, las he respetado y digerido de la mejor manera posible. Sin embargo, hace unos días tuve la mala fortuna de leer un hilo de comentarios en esta red social (no un comentario aislado, como ha dado entender algún medio de comunicación), en el que se desvalorizaba uno de los trabajos más ilusionantes de mi trayectoria y mi capacidad como actor", decía el comunicador que lanzó el actor para disculparse por su reacción.

"No me pilló en un buen momento... es verdad. Y sí, desafortunadamente, me dejé llevar por el dolor y la susceptibilidad y entré al trapo, sacando a relucir mi peor parte. Quiero pedir disculpas por ello, de todo corazón... y reconocer que al que menos le gusta esa versión de mí, es a mí mismo. Considero mi comportamiento del todo inaceptable, nada propio de mis valores, ni de lo que defiendo en la vida. Ojalá nunca hubiera escrito esas palabras. Amo mi profesión con toda mi alma y además tengo la grandísima suerte de poder vivir de ella. En la mayoría de las ocasiones me siento muy querido y respetado por muchísima gente, por lo que me considero profundamente afortunado", agrega.





"Pido perdón y decido dejar definitivamente esta red social"



"A su vez, también estoy completamente expuesto a opiniones y publicaciones ajenas, muy desfavorables y a veces muy desagradables. Sin pretender justificarme, quiero expresaros lo difícil que es vivir con eso los días menos buenos. Soy un ser humano vulnerable y sensible, con mis luces y mis sombras, como todos, en definitiva. Leer determinados comentarios sobre mi persona en momentos delicados, no es nada fácil, os lo aseguro. Siento que a veces la gente se olvida de que debajo de los personajes públicos hay seres humanos y que ciertas palabras pueden hacer mucho daño", se sincera Tejero.

"Para prueba, mi reacción, por la que de nuevo y para despedirme, pido perdón y decido dejar definitivamente esta red social. Gracias sinceras y verdaderas a las personas que me seguís y me apreciáis. Vuestros gestos de amor y apoyo son muy importantes para mí. Abrazos", zanjaba el actor para, después, desaparecer de redes sociales.