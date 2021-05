Fernando Simón señala a 'La Sexta Noche' por lo que se vio en pleno directo: "De ninguna manera"

La noche del sábado, se puso fin al Estado de Alarma en España. Como consecuencia, muchas personas salieron a las calles para celebrarlo y han protagonizado imágenes virales en las que se ven fiestas organizadas o 'botellones' en plena calle, las que emitió 'La Sexta Noche'. Al ver estas escenas, muchos rostros conocidos han manifestado su indignación y han remarcado que "el fin del Estado de Alarma no es el fin de la pandemia".

A raíz de esto, este lunes, Fernando Simón fue preguntado por ello en su comparecencia para analizar los contagios por coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se mostró algo ofendido y preocupado por el peligrosos resultado que podrían tener las imágenes virales en las que muchos aparecen en concentraciones sin mascarilla ni distancia social.

De la misma manera, el epidemiólogo ha señalado a algunos programas de televisión por la manera en la que informaron del fin del Estado de Alarma. Aunque ha reconocido que no suele ver la televisión, este fin de semana vio algún programa para ver cómo los ciudadanos reaccionaban a la última noche con toque de queda. Fue entonces cuando el experto cargó contra 'La Sexta Noche'.

Simón comenzó arremetiendo contra algunos formatos que plasmaron en su pantalla grande una cuenta atrás, marcando las horas, minutos y segundos que faltaban para dar por finalizado el Estado de Alarma y, por tanto, para comenzar el día con libertad de movimientos. Aunque no mencionó directamente al programa de La Sexta, el espacio presentado por Iñaki López fue el que mostró a los espectadores un rótulo con una cuenta atrás durante todo el programa.









La queja de Simón a La Sexta

"Aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola o diciendo el número de días que quedan para que podamos ver un incremento de casos en algunos grupos de edad. Eso sí que lo vimos en la televisión este fin de semana para saber y contar los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma", se quejaba Simón, señalando sutilmente a 'La Sexta Noche'.

Acto seguido, el epidemiólogo recordó que las tres medidas que regulaba el Estado de Alarma son la movilidad, el toque de queda y el derecho de reunión en grupos grandes. Por lo que hizo hincapié en que "esos tres aspectos no eran obligatorios, eran las Comunidades las que decidían lo que tenían que proponer".

"El resto de medidas no estaban reguladas por el decreto de alarma, se podían seguir regulando. El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos. De ninguna manera", sentenciaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.