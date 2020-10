Fernando Simón resuelve la duda que carcomía a Ferreras

El pasado viernes, Antonio García Ferreras se mostró muy ofendido con Fernando Simóny Salvador Illa y les acusó de emitir a los ciudadanos mensajes muy diferentes. Ante esta situación, el presentador de 'Al Rojo Vivo' criticó al director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias por dar una opinión diferente a la del ministro. "Que se aclaren", pidió.

Es por esto por lo que, este lunes, el virólogo, además de actualizar la información sobre la pandemia, aprovechó para contestar a este tipo de críticas. "No ha llevado a una bajada en los casos y hemos observado en los últimos días un ligero incremento que no es tan radical como en otros países y que podría deberse a las ondulaciones que siempre observamos cuando hay una fase de estabilización, pero no tenemos ninguna seguridad, observando lo que está pasando en otros países, que eso vaya a ser así", comenzó explicando.

Además, el experto reconoció que se ha observado un "suave descenso" pero que, a pesar de ello, se avecina "un suave incremento". Asimismo, muy sincero, declaró que no sabe que pasará próximamente, "si va a seguir ascendiendo o si va a bajar". "Con lo que estamos viendo en Europa podría ser que subiera", agregó.

Sin embargo, Simón ha asegurado que debemos seguir siendo "precavidos" y apuntó que, a pesar del descenso de la semana pasada, "hay que tener mucho cuidado": "No podemos garantizar que no estemos en esa fase de estabilización pero hay que tener mucho cuidado".

Por otro lado, durante la rueda de prensa, un reportero de laSexta quiso hacer eco de las palabras de Ferreras y preguntó a Simón lo siguiente: "¿Con qué versión se tiene que quedar la gente?", refiriéndose a las diferentes versiones que dieron Illa y él.

"Lo que sí queda claro con las palabras del ministro Illa es que en estos meses ha aprendido mucho de epidemiología y es cierto que podríamos hablar de un leve descenso que podría continuar o no y que él calificó como ‘muy inestable’ que es más adecuado que lo que yo pude decir", le contestó Simón algo irónico.

Las diferentes valoraciones

El origen de la confusión se dio cuando, tras informar de los datos, 37.889 nuevos contagios y 217 víctimas mortales por la covid-19, el virólogo señaló que "la evolución de la pandemia no va como les gustaría". Una valoracón diferente a las del jueves pasado, ya que señaló que "da la sensación de que sí que podríamos estar en esa fase de estabilización previa a un posible descenso. Venimos observando un descenso muy lento pero progresivo en los últimos días".

Mientras tanto, fijándose en los mismos datos, Illa opinó lo contrario en una entrevista para RAC1. "Se está viendo un incremento muy importante de casos en Europa", reveló, a la vez que afirmaba que la situación actual "no se soluciona en 15 días", por lo que "hay que mantener una mentalidad de carrera de fondo". Estas valoraciones tan diferentes fueron las que hicieron estallar a Ferreras.