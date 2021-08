El feo gesto de María Patiño con una reportera de 'Socialité' por su cumpleaños

Este domingo, 15 de agosto, el equipo de 'Socialité' ha querido dedicar parte de su contenido a María Patiño. Aunque la presentador se encuentra de vacaciones, sus compañeros han querido dedicarle unas palabras por su 50 cumpleaños. Por este motivo, Nuria Marín, presentadora sustituta hasta que Patiño regrese de sus descanso, conectó en pleno directo con la redacción para hablar con sus compañeros y mandar un mensaje a la colaboradora de 'Sálvame'.

"Voy a ponerlos a todos en un pequeño aprieto a todos. Quiero saber cuántos habéis felicitado a María Patiño", preguntaba Giovanna González antes de acercarse a los redactores para preguntarles uno por uno. La mayoría aseguraban que sí le habían mandado un mensaje a Patiño, en cambio, otros decían que no lo había hecho todavía pero lo tenían pensado. No obstante, la que resultó más llamativa fue la respuesta de una periodista que reconocía que no la había felicitado a pesar de que sabía que era su cumpleaños y que tampoco iba a hacerlo.

"Yo sí la he felicitado cuando me he enterado que era su cumpleaños", decía uno. "Yo aún no la he felicitado", reconocía otra redactora, dejando claro que lo haría. "Bueno, estáis más o menos a tiempo, aunque ahora va a parecer un poco forzada la cosa", aconsejaba Giovanna González.

"Yo no y no creo que llegue la felicitación, porque no estaba entre mis planes de hoy", contestaba otra de las redactoras con ironía, asegurando que sabía perfectamente la importancia de la fecha, pero que no iba a felicitar a la presentadora. Esta contestación dejó muy sorprendidos a todos los presentes. "¿Por qué? Pero, ¿Por qué...? Uy...", reaccionaba Marín sin dar crédito.









"Pues a mí no me has contestado"

"Yo todavía no, pero lo haré", comentaba otro compañero. "Yo sí y me ha contestado 'gracias'", desvelaba una redactora. "Yo también y me ha contestado que muchos besos y que gracias", contaba otra. Al ser consciente de que todos habían recibido la respuesta de Patiño, la reportera no ha podido evitar reaccionar: "¡Oye María! Pues a mí no me has contestado y te he felicitado. Le he puesto algo muy cariñoso y muy tierno. Que era una fecha especial, que además era doble aniversario. Y, claro, no sé. Todavía no me ha contestado".

Ante la indignación de su compañera por el feo gesto de Patiño, la conductora del espacio ha querido justificar a Patiño y ha opinado que está muy ocupada: "Yo también la he felicitado y me ha puesto un 'gracias'. Supongo que tendrá una avalancha de mensajes y de felicitaciones". Tras hacer caso omiso de las palabras de su compañera, la reportera no quiso darle importancia y dio paso a unas imágenes de los mejores momentos de Patiño en el programa en forma de homenaje por su 50 cumpleaños.