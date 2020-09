Un famoso presentador de televisión sorprende al revelar que sufre trastorno bipolar: "Llegué al límite"

Javier Martín es un famoso actor de comedia y presentador de los años 90. Además de ser conocido en la pequeña pantalla por su participación en series como 'Farmacia de Guardia', 'Médico de familia' o 'Éste es mi barrio', dio vida a "Calzoncillo-man" en 'El gran juego de la oca' y fue uno de los primeros presentadores de 'Caiga quien caiga'.

No obstante, a pesar de su popularidad, tuvo que alejarse de los medios de comunicación y abadonar los escenarios cuando fue diagnosticado con una enfermedad mental. Tras años aprendiendo a controlar el proceso, ha querido volver a la televisión para reaparecer y mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que lo sufran.

Según ha contado Martín, le comunicaron que sufría de un trastorno bipolar. Asimismo, ha explicado que la enfermedad pasa por dos fases: la manía, un proceso en el que ves la realidad "distorsionada" y, con cierto sentimiento de euforia, sufres episodios depresivos."Yo pasé una depresión tan fuerte, que llegué al límite. En aquel momento estaba trabajando en una obra de teatro y me tuvieron que sustituir", ha confesado.

Sin embargo, tal y como ha explicado el actor, no se sabe cuál es el origen de esta enfermedad: "Puede ocurrir por cualquier razón, le puede pasar a cualquier persona. En mi caso, yo tenía una vida completamente feliz: una pareja maravillosa, familia, amigos, dinero, trabajo...".

El presentador se dio cuenta de lo que le pasaba cuando empezó a hablar de forma extraña y a hacer cosas que no tenían nada que ver con su personalidad: "A mucha gente en la bipolaridad le da por el tema de la espiritualidad, tienes una sensación de telepatía, conexión extrasensorial…".

A pesar de encontrarse bien y de no haber dejado de trabajar, tocó fondo durante la depresión. "El dolor es tan fuerte, el sufrimiento, la angustia… El sufrimiento era tanto que me quería quitar la vida, llegué al límite, en el último segundo pensé que no podía hacerle eso a mi pareja y a mis amigos", ha declarado.

No obstante, después de contar su experiencia, agregó que su intención era mandar un mensaje positivo a todas las personas que están o han estado en su lugar: "Se puede salir de la depresión pero es un proceso. Que la gente sepa que se puede salir, que de eso se sale".