Fallarás pone en duda en Telemadrid la última agresión a Abascal y confiesa qué haría si le tuviese delante

La periodista española protagonizaba un momento viral este viernes en el programa de Telemadrid 'La Redacción' en el que ponía en cuestión la agresión a Abascal y a Ignacio Garriga esta semana en Barcelona. Además, la escritora ha querido lanzar una advertencia de lo que haría en el caso de que ella misma tuviera delante al presidente de Vox.

Un incidente que tenía lugar el mismo viernes cuando el líder de la formación política en Barcelona y candidato de Vox en las pasadas elecciones catalanas, Garriga, accediese a la sesión constitutiva del Parlament, en el Parc de la Ciutadella. Allí se concentraba una serie de simpatizantes del partido que mostraban pancartas con el lema: “Ya hemos pasado. Vox”, en respuesta a las consignas del “no pasarán” durante los comicios. Y es que el partido de Abascal entra por primera vez en la representación regional catalana con 11 diputados. Por ello, parece, un individuo se acercaba e increpaba tanto al presidente de la formación como a su líder en Cataluña, todo ello al grito de “¡Racista!”.

Fallarás pone en duda la agresión a Abascal

En el momento en el que el hombre se encaraba con Abascal y Garriga, los guardias de seguridad se apresuraban a reducirle para evitar una posible agresión o encontronazo físico. Un incidente que comentaban el mismo viernes en el programa de Telemadrid 'La Redacción' los tertulianos. Concretamente la periodista y escritora, Cristina Fallarás, que ponía directamente en duda que hubiese tenido lugar ningún tipo de agresión. “Y yo pregunto a José María Benito, que es policía: “¿Gritarle a alguien 'racista' es un intento de agresión física como ha dicho Abascal?”

El colaborador y portavoz de la UFP replicaba en el caso de las imágenes que se estaban emitiendo en pantalla: “No, aquí tenemos las imágenes, afortunadamente. Que no debería haber insultos”, explicaba el representante policial, que no estaba viendo las imágenes completas. No obstante, el equipo del programa de la cadena pública madrileña sí que recuperaba el momento en el que el individuo se encaraba con Abascal.

Fallarás y lo que haría si tuviese delante a Abascal

“Sí hay un intento de agresión, ¿eh? Ahí no, pero hay un momento que se acerca a Abascal y los efectivos de seguridad les separan” explicaba la presentadora del programa y una de las colaboradoras. En ese momento, José María Benito matizaba sus palabras anteriores: “Yo no había visto esas imágenes. Pero yo creo que no le toca”. También ese último apunte recibía réplica de una tertuliana en la mesa: “Pero porque tiene dos guardias de seguridad que le retienen”.

En ese momento, y mientras revistaban el momento del asalto a Abascal y Garrida, la periodista Cristina Fallarás se atrevía a asegurar lo que haría si fuese el hombre reducido en las imágenes: “Yo si tuviera a Abascal delante le gritaría racista”. Y es que esas palabras eran exactamente las que gritaba el hombre mientras le reducían en el suelo.