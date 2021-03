Cristina Fallarás interrumpe a Sonsoles Ónega por lo que empieza a decir del 8-M: "Hasta aquí"

Este lunes, 'Ya es mediodía' comenzó informando sobre las polémicas que rodeaban al Día Internacional de la Mujer.Sonsoles Ónega hizo hincapié en lo que sucedió en la Puerta del Sol en una manifestación del sindicato de estudiantes. Una señora agredió a otra por manifestarse a pesar de haberse prohibido las concentraciones en la capital como prevención contra el coronavirus.

"Estamos en un 8-M distinto marcado por la pandemia. Es un hecho que a las mujeres nos ha afectado más, más paro femenino, más cargas en casa y por desgracia la misma violencia de siempre", comenzaba diciendo la conductora del espacio de Telecinco, haciendo alusión a las últimas víctimas de la violencia de género.

Acto seguido, la presentadora conectó con una reportera del programa que se encontraba cubriendo lo sucedido en la Puerta del Sol para contar el enfrentamiento que habían protagonizado las dos mujeres. La manifestación se estaba desarrollando de forma pacífica hasta que una mujer se metió para encararse por llevar a cabo la protesta a pesar de las prohibiciones.

"Flaco favor desde luego hace la violencia a este tipo de…", empezaba diciendo Ónega hasta que fue interrumpida por Cristina Fallarás: "No, no". "El enfrentamiento en la calle, ver que tiene que ir el SAMUR a atender a unas mujeres", se intentaba justificar la presentadora, aunque no dejaba de ser cortada por la colaboradora.

“No, hija, no. Ahora en serio, no es que haya tenido que ir el samur porque las mujeres se enfrentan. Ha habido una mujer machista que ha agredido a las manifestantes", señalaba Fallarás. "No sé si es machista o no", le corregía la comunicadora. "Hombre si agredes a las feministas, eres poco feminista", insistía la colaboradora.

"Hasta aquí"

Sin embargo, la presentadora de Telecinco insistía en que la mujer había comenzado la pelea por ver cómo se manifestaban a pesar de las prohibiciones para frenar el coronavirus. "No era una concentración, era una rueda de prensa y estaba autorizada a la que yo estaba convocada y probablemente esta casa también", explicaba entonces Fallarás. "Era una rueda de prensa que daban las estudiantes universitarias para hablar del 8-M", aseguraba.

Ante sus palabras, Jaime González tomó la palabra para llevar la contraria a su compañera: "Partes del error conceptual que es el error que está cometiendo una parte del feminismo que es que cuando alguien te reprocha que estás en la calle estás deduciendo que va en contra del feminismo", dijo el colaborador, defendiendo que lo que reprochaba es que se concentraran en plena pandemia.

"Me estás justificando que una señora se levante y le pegue con una bolsa en la cabeza", le reprochaba Fallarás a su compañero. "¿Puedes tener un momento de lucidez?", le pidió González muy irónico a modo de ataque. "Hasta aquí", le cortó la colaboradora aparentemente cabreada.

"No hasta aquí no. Vienes aquí muy guapa de negro y morado y cuando alguien discrepa de ti en algo entonces ya te pones de una manera que no se justifica ni hoy por ser 8-M, ni mañana ni nunca", le contestaba el tertuliano muy alterado. "Que me pidas un momento de lucidez también te retrata", le señalaba Fallarás. Dado el revuelo, Ónega frenó el conflicto y pasó al siguiente tema del día.