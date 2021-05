Un exguionista de 'Todo es mentira' se mofa de Risto Mejide y señala a Laura Escanes

Risto Mejide, como consecuencia de su polémico paso por televisión desde sus comienzos, siempre ha sido un personaje televisivo muy criticado. Comenzó como jurado de 'Operación triunfo', donde se convrtió en unos de los rostros más odiados de la pantalla por sus duras críticas a los concursantes.

Sin embargo, con el paso de los años, ha ido protagonizando otros espacios en los que su apariencia ha ido cambiando como en 'Al rincón de pensar' o 'Chester', y donde los espectadores le empezaron a apreciar como profesional. Desde entonces, ha vuelto a ser jurado en otros talents de Telecinco como 'Got talent' o 'Top Star'.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales rebuscaron otro motivo para arremeter contra el presentador de Cuatro. En 2015, el publicista hizo pública su relación con Laura Escanes, siendo conscientes de todas las críticas que recibirían por su diferencia de edad. Ella tenía 19 años y él 41. Sin embargo, desde hace siete años, son inesperables. A pesar de ello, las bromas sobre su diferencia de edad no han cesado desde entonces.

Esta vez ha sido una persona que fue cercana al presentador quien ha señalado a la pareja. Fernando Polanco fue guionista de 'Todo es Mentira' en Cuatro, programa presentado por Riso. Sin embargo, su salida del formato no fue amistosa y se fue tras denunciar a la productora 'La Fábrica de la Tele' por "no pagarle según convenio". Además, comentó que "el trato al trabajador era denigrante"

El exguionista del programa de Cuatro ha utilizado sus redes sociales para mofarse de quien fue su jefe y lo ha hecho tocando un tema muy delicado del comunicador: su mujer. El guionista ha hecho referencia a su diferencia de edad, dado que él tiene 46 años y ella 25. Polanco ha compartido en su cuenta de Twitter una frase de un oftalmólogo que se ha hecho viral por las notas que le deja su ayudante para que se acuerde de todo y no meta la pata.

"Wife, not daughter", se podía leer en la nota que la ayudante le dejaba al sanitario, una fase que en castellano significa "Mujer, no hija". Junto al comentario del oftalmólogo, el guionista ha publicado una imagen en la que aparece el presentador de 'Todo es mentira' junto a Laura Escanes, mofándose así de su edad.





"Están como para dar lecciones"

Está claro que Polanco abandonó el programa de Cuatro de malas manera y que no mantiene amistades de su anterior trabajo. Y es que no es la primera vez que el guionista carga contra el presentador o su espacio. Hace unos meses, Risto se enfrentó a Willy Toledo en directo por asegurar que "los ricos o son ladrones o son hijos de ladrones".

Este momento fue compartido por el exguionista del formato de Mediaset, el que aprovechó para cargar contra el programa y explicar los motivos de su marcha: "Me fui de este programa porque no me pagaban según convenio y el trato al trabajador era denigrante. Están como para dar lecciones a Wily Toledo...". Dado el revuelo de sus acusaciones, Polanco aclaró que no iba contra Risto concretamente. No obstante, está claro que no mantiene una buena relación con el presentador.