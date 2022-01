Un excolaborador de 'Sálvame' revela cómo se comporta Paz Padilla tras las cámaras de Telecinco: "Así es"

Paz Padilla se encuentra en complicado momento de su vida al protagonizar cada tarde ‘Sálvame’ por su polémica sobre las vacunas contra el coronavirus. Además de todas las críticas que está recibiendo, este posicionamiento le llevó a tener un tenso conflicto con Belén Esteban, quien se mostró muy duro con ella y no dudó en compartir lo que piensa de ella. La semana pasada, la colaboradora y la presentadora se enfrentaron en pleno directo a raíz de las declaraciones de Padilla sobre el coronavirus. La humorista intentó explicarse, pero Esteban rechazaba sus argumentos. La tensión llegó hasta tal punto que la presentadora abandonó el plató.

“Estábamos hablando de que Ana Obregón no podía dar las campanadas, fue una conversación de mucho tiempo que extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo explicaba por qué estando vacunada, te infectabas. Yo decía que, aunque tuvieras las vacunas no servía para nada, que te podías contagiar, por mucho que tuvieras las vacunas, la gente no se relajara por el hecho de tener el pasaporte Covid", se comenzaba justificando Padilla.

"Cogieron ese trozo y pusieron en las redes eso. No soy negacionista ni nada, las vacunas salvan vidas, yo he pasado la Covid dos veces y recomiendo que se pongan la vacuna… Te llame para darte esta explicación y no me cogiste el teléfono, estarías liada", agregaba. "Yo lo único que tengo que decir es que la gente se vacune, lo he vivido en primera persona. La explicación que has dado me parece muy bien, pero me quiero sentar a trabajar… No me creo lo que me está diciendo, por eso no quiero tener ninguna guerra, creo que has metido la pata hasta dentro y creo que no sabes cómo cambiar ", soltaba Esteban sin creerse a su compañera.

"Si tú no te lo crees, me da igual, yo tengo clarísimo que no soy negacionista. Yo creo que te has pasado, de verdad, salir diciendo que yo miento, si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas", ofrecía Padilla. No obstante, cuando se tranquilizó la discusión, Esteban insistió en que “piensa que no está a favor de las vacunas”. Fue en ese momento cuando Padilla, desbordada por la situación, abandonó su puesto de trabajo.









"Así es Paz Padilla"



No obstante, no es la primera vez que alguien del equipo de ‘Sálvame’ demuestra tener una complicada relación con Padilla tras las cámaras. Así lo hizo Carlota Corredera en 2015: "Con ella, al principio, hubo muy mal rollo. Es una persona sin diplomacia y pone filtros a los colaboradores. No tiene relación con ellos fuera de plató".

Como consecuencia, Jesús Manuel Ruiz, un excolaborador del programa de Telecinco, ha querido salir en defensa de Padilla y ha compartido en redes sociales un vídeo con el que pretende demostrar como es de verdad la humorista tras las cámaras: “Compañera y amiga. Tan sólo hace falta chiflarte para que Paz Padilla responda. Le digo. Hazme un video para promocionar GRACIAS POR VENIR, HOMENAJE A LINA MORGAN en sus funciones de Madrid y antes de colgar el teléfono lo tengo en mi móvil. Así es Paz Padilla. Así es Mari Paz. La de Cádiz. Ni más ni menos. Generosa hasta decir BASTA”.

“Y sobre todo de verdad. Aún diferentes. La diferencia me enriquece con Mari Paz. Gran compañera y un regalo que llegó a mi vida hace muchos años. Antes de coincidir en un plató. Gracias, amiga Paz. TÚ viste la función en el principio aquel 11 de octubre de 2019. Ahí estabas y no atravesabas tus mejores momentos. Eso no se olvida. Y si se olvida sería un cretino”, escribía el excolaborador, recordando lo que Padilla ha hecho por él.

“Después de 18 meses, te espero de nuevo para que disfrutes del rodaje que se ha hecho en este tiempo. Y el aprendizaje. Es lo que me dijiste aquella tarde del 22 de agosto de 2019 cuándo te comenté, Oye Paz me han ofrecido hacer teatro. ¿Lo Hago? Me lo han ofrecido. Y recuerdo tu respuesta. SÍ y dilo ya. Ahora te digo yo GRACIAS, muchas GRACIAS… Gracias PAZ PADILLA por ser así…. Te quiero amiga por mucho. Deseando verte de nuevo”, zanjaba, haciendo referencia a que es una gran compañera para apoyarle en estos complicados momentos que está pasando en el programa de Telecinco.