Esta es la sorprendente cifra que cobraron Shakira y Jennifer López por actuar en la Super Bowl

Más allá de la victoria de los Kansas City Chiefs, de la remontada durante el partido, o de los millonarios anuncios, las auténticas protagonistas de la Super Bowl LIV fueron Jennifer López y Shakira con sus actuaciones durante el intermedio del encuentro.

Una actuación donde las dos cantantes convirtieron en una fiesta llena de ritmos latinos el Hard Rock Stadium de Miami acompañadas de Bad Bunny y de J Balvin. En esta labor precedían a los raperos Travis Scott y Big Boy, y al grupo Maroon 5, los encargados del show en 2019.

En un evento que mueve millones de dólares se habla mucho de lo que cobran los artistas que actúan en los shows de los intermedios a pesar de que la organización no publique esos datos. Pero a pesar de lo que la gran mayoría pueda pensar la aparición de grandes estrellas en la Super Bowl no está muy bien remunerada.

Al comienzo de su historia el intermedio del partido se dedicaba a bandas de universidades de todo el país para entretener al público, pero con el paso del tiempo por este intermedio han pasado artistas tan reconocibles como Beyoncé, U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney o Michael Jackson, artistas que además tienen algo en común; no vieron un dólar (directamente) por participar en este evento.

Así es, Shakira y Jennifer López no recibirán nada por parte de la organización por actuar en la Super Bowl, aunque el caché de López, por ejemplo, en este tipo de eventos se eleva hasta los 2 millones euros. Eso sí, la organización si paga a todos los bailarines, músicos, técnicos y trabajadores que participan en estas actuaciones. En resumen, se encargan de los gastos de producción y también de pagar los viajes, alojamientos y dietas a los artistas elegidos para amenizar este evento. Todos estos gastos pueden llegar a superar con facilidad los 10 millones de dólares.

Los artistas no cobran nada porque la organización entiende que obtienen otros tipos de beneficios al aparecer en un evento de esta magnitud, una publicidad que no se puede cuantificar. Tras una actuación en la Super Bowl está comprobadeo que los artistas viven un más que destacable aumento de sus reproducciones en plataformas como Spotify o Youtube, o lo que es lo mismo, aumentan sus ganancias. Al igual que las reproducciones, la venta de entradas de los artistas se multiplican los siguiente a la final.

En la final anterior Maroon 5 pasó de ganar 180.779.831 euros a 1.1 millones por concierto; las canciones de Justin Timberlake después de su actuación en el 2018, por ejemplo, aumentaron un 214% en Spotify; y sin duda, los que han tenido más ganancias son Coldplay y Beyoncé, cuyas ganancias crecieron en más de 5,5 millones de euros.