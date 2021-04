Vallecas sentencia a Pablo Iglesias: "En cuanto ha podido, se ha ido a un chalé"

A las puertas de las elecciones generales de 2015, Pablo Iglesias salió un día a correr por un parque del Puente de Vallecas junto a Ana Rosa Quintana. El líder de Podemos plantaba entonces cara a Pedro Sánchez en las encuestas y algunos apuntaban a un 'sorpasso' que finalmente nunca se dio. Iglesias era entonces la voz del 15-M, la garganta de la clase media y baja asediada por la ruina que había dejado la crisis económica. La voz populista que incendiaba los debates y que transmitía mensajes certeros y contundentes. Era la estrella de la denominada 'nueva política', la que despreciaba el régimen del 78 y llamaba 'casta' a quienes no comulgaban con él.

Antes de pisar el Congreso de los Diputados por primera vez, Iglesias vivía en un humilde piso de Vallecas. Una casa de sesenta metros cuadrados en la que todavía conservaba los muebles de la casa heredada de su tía abuela. Era un orgulloso 'vallecano' y ante la cámara reconocía que no quería abandonar el barrio. “Yo preferiría seguir viviendo en mi casa, en Vallecas, pero tampoco plantearía ningún problema a nadie. Pero si puedo elegir, prefiero seguir viviendo en mi barrio”, dijo un día a Pablo Motos en "El Hormiguero".

Tres años después se trasladaría a un lujoso chalé de la privilegiada zona de Galapagar. Su precio: 600.000 euros. Atrás quedaban sus palabras a Ana Rosa mientras hacía footing sobre "el rollo de los políticos que viven en chalets y se aíslan". Iglesias quedaba condenado por el Iglesias del pasado, el que aún no era casta, el que aún no había pisado moqueta. El que aún vivía en Vallecas.

La pasada semana, Iglesias volvió a Vallecas como acto de campaña para su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Abandonó la camisa y los zapatos para lucir unos vaqueros y un jersey que promocionaba "Fariña". Pero el 'vecino Iglesias' ya no era tal, sino el exvicepresidente de Galapagar que un día vivió en un piso modesto de 60 metros cuadrados.

COPE ha acudido a Colonia de Fontarrón, en el barrio del Puente de Vallecas, para hablar con los exvecinos de Iglesias. ¿Qué opinan de él? La mayoría rechaza que haya traicionado sus ideales. "¿Cómo se va a quedar en Vallecas con lo que gana? En cuanto ha tenido la oportunidad se ha ido a vivir a un chalé independiente", asegura un vecino.

Algunos de ellos creen que si volviera a Vallecas no sería recibido. "No entendemos el cambio de actitud que ha tenido", explica otro vallecano. "Él no me gusta y no es coherente", apunta. Otros, sin embargo, todavía le apoyan: "Me parece bien que vuelva y que quiera otra vez estar aquí por el barrio. Nunca ha dejado de pensar en Vallecas".

En las elecciones generales celebradas en noviembre del 2019, Unidas Podemos consiguió ser la segunda fuerza en Vallecas. El 'efecto Ayuso', su polémico paso por la vicepresidencia del Gobierno y la fortaleza de Más Madrid pueden arruinar las aspiraciones del candidato Iglesias. Porque, en Vallecas, muchos ya se han olvidado del que fuera en su día su vecino más ilustre.