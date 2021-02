Esperanza Aguirre hace estallar a Mamen Mendizábal y acaban a gritos: "Pues muy bien"

El pasado jueves, Mamen Mendizábal contó con Esperanza Aguirre para hacerle una entrevista en 'Más vale tarde'.El caso Bárcenas, los resultados del Partido Popular en las elecciones catalanas y el abandono de la sede en Génova 13, han provocado que el partido del líder Pablo Casado esté acaparando todos los medios de comunicación. A raíz de esto, el espacio de laSexta quiso contar con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, por el PP, para conocer su opinión al respecto.

"Mientras Dios me dé salud seguiré en la política", comenzaba diciendo Aguirre el comienzo de la entrevista, sin ponérselo muy fácil a la presentadora, a quien le costó mantener la entrevista como consecuencia de sus constantes interrupciones. En primer lugar, Mendizabal quiso analizar el futuro del PP. "Quieren que me meta con los cuatro Pablos. Con Casado no me voy a meter", respondía, haciendo alusión a Pablo Iglesias, Pablo Echenique y el rapero Pablo Hasél, recién encarcelado. Al a vez que dejaba claro que no se lo iba a poner fácil.

Sin embargo, fue al abordar la actualidad cuando Aguirre se puso a la defensiva y comenzó a levantar el tono de voz, mientras interrumpía a la periodista sin permitirle hacer preguntas. La conductora del espacio hizo un breve repaso de los casos que salpican actualmente al PP, haciendo hincapié Luis Bárcenas y la existencia de la supuesta caja B del partido.

"¡No, perdone, estoy hablando yo, si me deja!", exclamaba la política. Intentando mantener la calma, la comunicadora le dejó un espacio para contestar, pero, en cuanto intentaba pasar a la siguiente cuestión, ella la volvía a cortar muy alterada. "¡No me dé una retahíla!", gritaba.

"No he terminado mi pregunta", le reprochaba Mendizabal, mientras le pedía que respetara los turnos de palabra. "El respeto lo tiene que tener usted conmigo, que soy la entrevistada", sentenciaba Aguirre, mientras acusaba al espacio de no haberle informado del tipo de preguntas que le iban a hacer, ya que no había sido avisada de estas cuestiones. "Me va a hacer muchas preguntas seguidas para que no pueda contestar", decía, culpando así a la periodista.

"No aceptamos condiciones"

"Entiendo que no quiera hablar de la trama Púnica, si este es un momento muy incómodo", aseguraba Mendizabal, aparentemente alterada. "Querida Mamen. Yo quiero hablar de todo lo que usted quiera hablar, pero, cuando he preguntado, de que íbamos a hablar, por escrito lo tengo", seguía diciendo la política. "Pues muy bien. Me consta que le han dicho que vamos a hablar de todo porque nosotros no aceptamos condiciones", se defendía la comunicadora.

"¿Le sorprende que le pregunta por la Púnica, por los escándalos de corrupción?", le preguntó la presentadora, a punto de perder los nervios. "¡Oiga! ¡Qué no! Yo le he aceptado las preguntas. No le acepto una retahíla de 60 preguntas, que no son preguntas sino afirmaciones y no me deje contestar", replicó la entrevistada tras asegurarle que le respondería cuando le hiciera preguntas concretas y directas.

Tras sus peticiones, Mendizabal formuló preguntas muy concretas y firmes, a las que la política contestó con escasas palabras. Dada la tensión que había acaparado la entrevista, la presentador de laSexta dio por finalizada la entrevista de la manera más escueta posible: "Esperanza Aguirre, suerte. Gracias". Ante su despedida, Aguirre soltó una carcajada irónica y cortó la conexión de manera muy tajante.