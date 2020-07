"Ignorante de la vida", Eduardo Gómez cumpliría hoy 69 años

Hace exactamente un año, el 28 de julio de 2019, el mundo se despedía de uno de los mejores comediantes de España. El actor Eduardo Gómez, conocido también como Mariano Delgado, Maxi o 'Mente Fría', fallecía a los 68 años por un cáncer de laringe.

Sin duda, dejó un vacío que nadie podrá llenar, pero sus momentos, actuaciones, frases y personajes quedarán en la memoria de todos los que los disfrutaron. Ya sea en la serie Aquí No Hay Quien Viva como Mariano el padre de Emilio el portero, o en La Que Se Avecina como Maxi o 'Mente Fría' dueño del bar Max&Henry y conserje, Edu Gómez se ganó el corazón y el respeto de todos los espectadores, y estas son algunas de sus mejores frases.

Aquí No Hay Quien Viva

1. "Soy Mariano Delgado, metrosexual y pensador"

El personaje de Mariano fue evolucionando a lo largo de la serie. Pasando por varias etapas; albañil, vendedor de libros, portero... y la más recordada METROSEXUAL. Sesiones de rayos UVA, peinados modernos, modelitos y un estilo único, hicieron de la frase "Soy Mariano Delgado, metrosexual y pensador", una de las más recordadas.

2. "Ignorante de la vida"

Mariano ha sido siempre uno de los personajes veteranos. Por su edad el resto llegó un momento que le hacían caso y le tomaban como un verdadero pensador, experto en cualquier materia, siempre presente y dispuesto a ofrecer ayuda a sus vecinos, aunque nadie se lo pida. Cuando alguien le llevaba la contraria, él soltaba su típica frase “Ignorante de la vida”.

3. "No he podido evitar oíros porque estaba escuchando"

Acostumbrado a meterse en todas las conversaciones posibles, da igual sobre quién tratase, la mejor forma para introducirse en una de estas era su frase "No he podido evitar oíros porque estaba escuchando". En Desengaño 21 la privacidad no existía, ya sea por radio patio o por Mariano Delgado. Colarse en las casas de los vecinos, cotilleos, presente en todas las juntas... a pesar de no ser vecino, Mariano se las ingeniaba para siempre dar su opinión.

4. "¿Te saco una cervecita para equilibrar el PH?"

La reuniones en el videoclub era un momento único en la serie. Paco, Mariano, Emilio y José Miguel eran fijos, aunque los hijos de Andrés Guerra, Pablo y Álex, y el novio de Lucía, Roberto, también solían estar presentes. Sus conversaciones se basaban en contarse sus penurias y tratar de buscarles una solución, normalmente descabellada y sin sentido. Es en ese momento, cuando alguien está realmente fastidiado o viene de borrachera, cuando Mariano soltaba su frase, "¿Te saco una cervecita para equilibrar el PH?"

5. "Le miro poco para no cogerle cariño, como a tu madre"

Sus primeras apariciones en Aquí No Hay Quien Viva fueron como un hombre casado, pero una vez instalado en la portería con su hijo Emilio ya estaba divorciado. Su rencor a ella se hace patente en cada momento en el que hablan sobre su ex mujer. Llegó a comparar a un pavo con ella, reconociendo que no miraba al animal para no cogerle cariño, tal y como hacía con la madre de Emilio.

La Que Se Avecina

1. "¿Qué somos? ¿Leones o huevones?"

Seguramente el "¿Qué somos? ¿Leones o huevones?" se ha convertido en la frase más conocida de la serie, y del panorama español. Eduardo Gómez se unió a La Que se Avecina con un nuevo personaje, conserje y barman en Mirador de Montepinar en el bar Max&Henry. En sus reuniones en el bar con Leo, Vicente, Javi y Amador, él siempre ejercía de anfitrión detrás de la barra, ofreciendo sus consejos e ideas, y animando a los vecinos a actuar y a que demostraran el valor que tenían. Para ello tenía un grito de guerra, que se convirtió en la frase fetiche del personaje, "¿Qué somos? ¿Leones o huevones?".

2. "Estudié magia con Tamariz. Rechacé una oferta de Chicho para salir en el 'Un, dos, tres...'. Me equivoqué, claramente"

En su larga vida, Maxi se buscó el pan de todas las maneras posibles, o eso dice él. Futbolista, músico, actor, político, y... MAGO. Ninguna salió bien, pero su excusa siempre es que lo rechazó, “me equivoqué claramente”.

3. "A ver, mente fría, pensemos"

Las reuniones en el Max&Henry siempre acababan de la misma manera, con una reflexión y un plan de Maxi.Cuando todo el mundo entra en pánico y no saben qué hacer, el barman siempre recurre a su frase “Mente fría” para calmar los ánimos.

4. Ana Rosa ¡Mi vida!

Sin llegar a tener suerte con los tríos y otro tipo de relaciones, Maxi opta por el camino fácil, se compra un muñeca hinchable que él trata como una persona real. Ana Rosa se acaba convirtiendo en un personaje más de la serie, y se les puede ver juntos en todo momento y en mil situaciones diferentes.