Enrique Ponce llama destrozado a 'Sálvame': "Solo quiero pedir respeto. Todo esto hace daño"

Era el 1 de julio cuando la revista Semana desvelaba en su portada en exclusiva una de las rupturas más inesperadas de la crónica social. El torero Enrique Ponce y la modelo Paloma Cuevas se separaban después de más de 24 años casados y con dos hijas en común.

La noticia pillaba a todo el mundo desprevenido después de que esta pareja nunca hubiese levantado ningún tipo de polémica, mostrándose como una pareja tradicional, un modelo a seguir de estabilidad, y que disfrutaba de una vida privilegiada en cuanto a éxitos laborales y rodeándose siempre de círculos de amigos importantes.

Este 6 de julio ambos oficializaban lo que era un secreto a voces, su separación a traves de las redes sociales: "La vida nos ha dado amor, una relación maravillosa y una bonita familia que es nuestra pasión. Pero la felicidad a veces se bifurca en caminos diferentes y ha tiempo decidimos reocorrerlos [...] La vida es así y hay que vivirla, sin dramas, abrazándola con todo el cariño del que somos capaces", escribía Cuevas en Instagram.

Este tema no ha pasado despercibido por los medios dedicados a la cróncia rosa, la prensa del corazón, que han convertido la separación de Ponce y Cuevas en un espectáculo del que sacar tajada. Ese ha sido el caso de 'Sálvame' que lleva varios días detrás de la verdad que se esconde en este asunto.

Así han sacado que detrás de este fin de la pareja se encuentra una tercera persona,una joven de 21 años, de Almería, y de nombre Ana Soria. Son varias las informaciones que se han dado sobre este asunto, como que el torero y la joven se conocieron a través de las redes, y que Ponce ya conoce a los padres de Ana. Incluso han llegado a afirmar que ambos han pasado el fin de semana juntos en un apartamento en Monjácar.

Con toda esta historia, ya comienzan a aparecer los personajes que quieren cobrar rédito de este asunto y aprovechar para confesar intimidades de los protagonistas de esta historia. Es por eso que el distro ha tenido que llamar al programa de Telecinco para desmentir tajantemente algunas de las informaciones que se estaban dando.

Enrique Ponce muy enfadado con 'Sálvame': "Solo pido respeto"

'Sálvame', presentado esta vez por Kiko Hernández, tenía preparado una entrevista con una mujer que aseguraba haber trabajado muy cerca de Enrique Ponce durante los últimos 25 años y que estaba dispuesta a desvelar los 'trapos sucios'.

Ante esta amenaza, el diestro no ha podido evitar llamar al programa para dar su versión de los hechos y dar sus primeras declaraciones después del anuncio de separación con Paloma Cuevas. Ante esta llamada inesperada directamente al móvil de Kiko Hernandez, el programa solo ha podido poner el manos libres y acercarlo al micrófono para escuchar lo que tenía que decir Ponce.

"Quiero pedir respeto por nosotros y por nuestras hijas. No se le puede dar paso a cualquier persona que dice que nos conoce o que está en nuestra vida. Demasiado tenemos encima para que se inventen cosas. ¡Os pido respeto!. Nosotros siempre hemos estado en nuestro sitio y no hemos tenido ni un conflicto de nada. Demasiado mal lo estamos pasando para que estén especulando con todo tipo de cosas", comenzaba pidiendo el respeto que siempre ha mostrado la pareja de cara a los medios, y también buscando la empatía tanto de los periodistas como de la audiencia en un momento tan complicado para cualquier pareja.

Enrique Ponce muy dolido con todo lo dicho en 'Sálvame'Mediaset España

Sobre la entrevista 'estrella' que el programa de Telecinco tenía preparada, el diestro ha querido desacreditar diciendo que no conoce para nada a esa persona, y que ya se había hablado demasiado de su separación: "He oído que va a entrar una señora que dice que lleva no se cuántos años con nosotros trabajando. Es mentira, pero bueno. Si os entretiene... Es mentira. Nosotros no podemos quedarnos parados. Nosotros no somos de hablar, ni de entrar, ni de salir. Estáis especulando con todo tipo de falsedades. ¡Os pido respeto! Sobre todo, por mi familia", se lamentaba.

Finalmente ha confirmado que se lleva muy bien con Paloma Cuevas, con quien no existe ningún problemas: "No nos merecemos todo esto. Todo esto que estáis inventando hace daño a todos. Solo pido eso, de verdad", repetía. Sobre la nueva relación que se le achaca con la joven Ana Soria, no la ha desmentido, puesto que ha llegado a afirmar que "está ilusionado", sin embargo si ha desmentido otras informaciones sobre el asunto: "Es mentira que lleve un año con ella. Yo a Ana la conocí hace unos meses", confirmaba el diestro sin querer entrar en más detalles y visiblemente afectado por todo lo que se está diciendo en las últimas horas.

