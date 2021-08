La continuidad de Emma García en 'Viva la Vida', en peligro: la audiencia no miente

Emma García lleva ya dos semanas descansando de la vorágine que supone 'Viva la Vida'. La presentadora, que mantiene una discreta vida personal, desconecta en un lugar desconocido de la geografía española (o no). No obstante, a juzgar por las imágenes que publica en sus redes sociales, García está disfrutando de unas amenas jornadas de sol y playa. Así, la periodista permanece al margen del formato y la sustituye, mientras, Toñi Moreno. La andaluza está cosechando destacados resultados de audiencia y esto, según comentan los espectadores, haría peligrar la continuidad de García en el formato.









Según el portal Fórmula TV, 'Viva la Vida', el programa cosechó casi un millon y medio de espectadores el pasado 24 de julio, convirtiéndose en el tercer espacio más visto de ese días. Unos datos, por tanto, muy positivos, que no ha alcanzado en todos los meses anteriores la presentadora que se encuentra de vacaciones. Pero no sólo los datos avalan el trabajo de la sustituta de Emma García. Numerosos tuiteros piden la vuelta definitiva de la andaluza al formato. "Toñi Moreno haciendo más audiencia que Emma García y aún así no le devuelven el que era su programa...".

Moreno lleva tres años fuera del formato y asumió el mando de 'Mujeres y Hombres y viceversa', un programa que fue finalmente cancelado por sus discretos índices de audiencia. Ahora, los espectadores acogen a Toñi y así lo refleja la audiencia semana tras semana, desde que Emma está disfrutando de sus merecidas vacaciones.

Emma García: el truco estético que le hacían en Telecinco y las críticas de su propio equipo tras las cámaras





Aunque su pasión siempre fue escribir, pronto dio el gran salto a la televisión. Emma García es una conocida periodista y presentadora de televisión. Gracias a su larga trayectoria profesional se ha convertido en un mítico rostro de Mediaset . Sin embargo, también lo fue anteriormente de ETB2. Tras estudiar Periodismo en la Universidad de País Vasco, comenzó su carrera como redactora en el 'Diario de Noticias' de Navarra.

Aunque se la reconoce por ser una conocida presentadora de entretenimiento o crónica social, Emma García cuenta con un pasado como reportera de guerra.

Desde su sonado conflicto con María Teresa Campos, muchos son los rumores que han señalado el mal carácter de la presentadora de 'Viva la vida'. Algunos colaboradores que han trabajado con ella coinciden en que es muy estricta en su labor de presentadora.

Una de las cuestiones que indicó ella en una entrevista fue el 'truco' que le hacían en 'A tu lado' para que se viese más mayor. Peinarla y maquillarla para echarle años encima. Algo que ni ella misma entendía.