Emma Garcia se mofa de un colaborador de 'Viva la vida' por el error que ha cometido en pleno directo

José Antonio Avilés es uno de los colaboradores más polémicos de 'Viva la vida' y odiado por sus compañeros, dada su complicada actitud. Principalmente, no mantiene una buena relación con algunos de sus compañeros como Kiko Matamoros, aunque también suele protagonizar muchos enfrentamientos con Emma García.

Esta vez, el colaborador ha quedado en evidencia delante de sus compañeros, de los que ha recibido multitud de burlas, por un error lingüístico que cometió en pleno directo de Telecinco. Los colaboradores se encontraban analizando la última noticia sobre Miguel Bosé, quien ha vuelto a acaparar los medios de comunicación con una entrevista en la que aclara la situación con sus hijos.

"Hubo una persona que me consiguió las declaraciones en la que me expresó que el objetivo de esta entrevista era hablar de forma encubierta de lo que ha comentado Kiko. Al final, de una forma él 'refruta' lo que el juzgado...", comenzaba diciendo Avilés, quien fue inmediatamente interrumpido por las carcajadas de sus compañeros.

"¿Cómo que el 'refruta'? Será 'refuta'. Un poco de cultura para hablar en público, por favor", le replicaba Kiko Matamoros para burlarse, una vez más, del tertuliano por haber cometido un error a la hora de formular el verbo 'refutar'. Asimismo, también se ha equivocado al utilizar ese verbo ya que, tal y como explicó Matamoros, "el sentido de la palabra' refutar' es justamente el contrario al que querías hacer uso".

Este error llenó el plató de carcajadas antes un Avilés que no conseguía retomar la palabra para explicarse. Ante esto, la conductora del espacio de Telecinco no pudo retener la risa y se mojó de su compañero: "Silencio, que se me va a subir la fruta a la cabeza". Como consecuencia del revuelo causado por su fallo, el colaborador quiso pedir disculpas: "Disculpad por mi metedura de pata cultural, que aquí todos sois muy cultos...".

La entrevista de Miguel Bosé

En la mencionada entrevista de la revista ‘Quién’ de México, el cantante ha hablado tanto de su separación como de sus hijos. En primer lugar, reconoce que separarse de Nacho Palau fue "traumático después de 25 años de relación de convivencia, no de pareja". A raíz de esto, aclaró que quiso ser el padre biológico de sus dos hijos para que nadie pudiera arrebatarle la custodia, haciendo referencia al proceso judicial que emprendió su ex pareja para solicitar que los cuatros hijos fueran considerados hermanos por haberse criado juntos.

Asimismo, el artista también habla de su autobiografía ‘El hijo del Capitán Trueno’, libro que termina el día en que hace su primera aparición televisiva para cantar "porque dejo de ser Miguelito y empiezo a ser Miguel Bosé". Aunque también cuenta detalles tanto familiares como de su adolescencia.