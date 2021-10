Emma García corta 'Viva la vida' por el problema que sufre en pleno directo Alejandra Rubio: "¿Qué pasa?"

El pasado sábado 2 de octubre, el programa de Telecinco 'Viva la vida' vivió un momento complicado en pleno directo. Todos sus espectadores se quedaron a cuadros cuando de repente el programa se marchó a publicidad tras la emisión en pantalla de uno de los vídeos que el equipo de realización había montado para esta edición del espacio presentado por Emma García.

En este sentido, la pieza iba sobre las demoledoras declaraciones de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos en una determinada entrevista. Mientras se emitía, Terelu Campos y Alejandra Rubió seguían in situ en el plató el vídeo protagonizado por el concursante de 'Secret Story'.

"Terelu y Carmen me culparon del ictus. Imagínate, ¿qué culpa tengo yo? Durante cuatro años era yo el que cuidaba de la casa. Los arreglos los hacía yo y los pagaba yo", aseguraba el artista en las declaraciones a la revista 'Lecturas'.









Al mismo tiempo que 'Viva la vida' mostraba las partes más duras de la entrevista, en pantalla se podía ver la reacción de la hija y de la nieta de la reconocida periodista, que no eran conscientes de lo que Bigote Arrocet estaba diciendo sobre su familiar. En un momento dado de la entrevista, Alejandra Rubio se llevó la mano a la boca para cuchichear algo con su madre, pero Terelu parecía decir que se calmase: "Por favor, por favor".

El percance de Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

El estado de Alejandra provocó que se tengan que tomar decisiones rápidas, y su shock derivó en que el programa de Telecinco se marchase a publicidad de forma repentina y sin previo aviso. Después, tras un bloque de 14 minutos de publicidad, el programa regresa y Emma García pregunta a Alejandra Rubio sobre lo que había pasado: "¿Qué te ha pasado, Alejandra?"

"Nada, que no me lo esperaba. Con eso deja claras muchas cosas", explicó la colaboradora de 'Viva la vida' con más calma. En este sentido, todas las señales apuntan a que la nieta de María Teresa Campos no esperaba estas declaraciones de Bigote después del cordial encuentro que tuvieron en 'Secret Story'.

"¿Y ese reencuentro se hubiese producido después de estas declaraciones?", preguntó Emma a modo de balance: "No. Yo se lo dije. Yo me emocioné con la situación. Me dolían muchas cosas. Si ya me dolían antes imagínate ahora. Me parece injusto que diga que no quiere hacer daño a Teresa y que el daño se lo hacemos nosotras hablando".

Parece que el regreso de Bigote Arrocet a la primera línea televisiva tendrá muchos capítulos en el futuro. Tras muchos meses de silencio, el humorista ha regresado a nuestro país de la mano de 'Secret Story' para enfrentarse a todos las declaraciones que se han hecho sobre él y dar su versión de los hechos.