Dura pérdida para Roberto Brasero, presentador de Antena 3: "Gracias por todas las palabras de consuelo"

Roberto Brasero, presentador del espacio del tiempo en Antena 3, se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre la pérdida personal que ha sufrido en las últimas jornadas.

Brasero es conocido por todos por ser uno de los presentadores más queridos de los pasillos de Antena 3, ya que a lo largo de los años su forma de dar la información metereológica ha conquistado tanto a la audiencia como al resto de sus compañeros, participando de forma habitual en otros espacios de la casa como el programa matinal de Susanna Griso, 'Espejo Público'.

El presentador llegó a Antena 3 en el año 2005, para dirigir el Departamento de Meteorología de la ahora principal cadena de Atresmedia. Desde entonces, Brasero ha tenido la oportunidad de cubrir importantes fenómenos atmosféricos, como ha sido la borrasca Filomena que sembró el caos en nuestro país a comienzos de año.









Su programa 'Tu tiempo' ha evolucionado en su década con Brasero al frente. Actualmente, los espectadores pueden participar en él enviando sus fotografías a través de las redes sociales, que son emitidas posteriormente. Además, el espacio cuenta con pequeños reportajes vinculados a la meteorología que se emiten al final de la previsión del tiempo.

En una revista concedida al diario 'ABC', ante la pregunta del momento con el que se quedaría de la década, el presentador aseguró que cada temporada ha vivido "experiencias muy especiales". "Me quedo con los momentos en que los cambios de estación se producían a la misma hora que el programa y lo celebrábamos con una fiesta. Un año, por ejemplo, recibimos al otoño con una orquesta filarmónica en el parque del Retiro en Madrid. También he montado en globo, en un caza del ejército. He llegado a lo más alto que puede llegar un hombre del tiempo, que es sobrevolar las nubes", explicaba

Roberto Brasero agradece el cariño recibido

En los últimos días, el presentador ha tenido que hacer frente a una dura noticia: el fallecimiento de su padre. El pasado miércoles, 'La voz del Tajo' informaba del fallecimiento de Francisco Brasero Berreira en la ciudad toledana de Talavera de la Reina. El padre del presentador perdía la vida a los 91 años de edad.

"Paco Brasero, muy querido en la Ciudad de la Cerámica, nos ha dejado esta mañana. Pero su recuerdo perdurará eternamente en cada una de las personas que han tenido la fortuna de conocerle", indicaba el diario toledano en la crónica que le dedicaba.

En este sentido, en las últimas horas, Roberto Brasero ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo las muestras de cariño hacia su familia recibidas en las últimas horas: "Gracias por todas las palabras de consuelo y tantas cosas tan bonitas que se han dicho de mi padre. Siempre con su sonrisa para los demás, hasta el último día. Disfrutó de la vida y nosotros de él. Y siempre estará conmigo. Mi papá. Gracias de parte de toda la familia".

Gracias por todas las palabras de consuelo y tantas cosas tan bonitas que se han dicho de mi padre. Siempre con su sonrisa para los demás, hasta el último día… Disfrutó de la vida y nosotros de él. Y siempre siempre estará conmigo. Mi papá. Gracias de parte de toda la familia ?? pic.twitter.com/4kd5qwyHO0 — Tutiempo (@tiempobrasero) November 28, 2021