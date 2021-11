Dura pérdida para 'Al Rojo Vivo' y Antonio García Ferreras: "Gracias por tanto"

'Al Rojo Vivo' se encuentra en plena despedida. Amelia Jiménez, limpiadora del plató de laSexta, se jubila tras 31 años trabajando en televisión. "Hoy se jubila Amelia, una de nuestras limpiadoras... Y una persona maravillosa. Sí, fue quien 'eclipsó' a Ferreras en 'Al Rojo Vivo'... Y no es su única anécdota", informaba laSexta a través de sus redes sociales.

La imagen de Amelia se hizo viral hace tres años. En 2018, Ferreras se encontraba al frente su programa y, durante el directo, se pudo ver a la limpiadora mirar a cámara y salir corriendo al darse cuenta de que había aparecido en pantalla. Este momento revolucionó las redes sociales y comenzó a ocupar muchos titulares.

"Qué vergüenza, me puse mala ese día", contaba Amelia respecto a este momento. "Lo pasé mal porque interrumpí un programa... Ese día no me tocaba a mí el plató de 'Al rojo vivo', pero llamaron. Yo llevaba el móvil encima y, para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme", contaba, desvelando el motivo por el que apareció en directo.

Sin embargo, cuenta con una larga trayectoria en los estudios de Atresmedia. "Cuando yo empecé estaba el Estudio 2 sin hacer, donde está 'Espejo público' ahora", recordaba la limpiadora. "Tengo un carácter alegre, no me enfado mucho, no soy conflictiva", agregaba. "Estuve en la presentación del 'Juego de la Oca', cuando el 'Inocente, Inocente', en el debate de Felipe González y José María Aznar...", contaba.









"Gracias por estar ahí en los tiempos más duros"

Por este motivo, la cadena, concretamente 'Al Rojo Vivo', ha querido despedirse de ella con unas emotivas palabras y un bonito homenaje. "Desde aquí, le queremos dar las gracias a una de nuestras trabajadoras. Hoy, Amelia Jiménez, después de más de 30 años, se jubila", comenzaba diciendo Antonio García Ferreras en pleno directo.

"Empieza a disfrutar y descansar. Más de 30 años en primera línea, con pandemia y sin pandemia. Madrugando a las 4 de la mañana, siempre detrás las cámaras, aunque, alguna vez, inesperadamente, delante", declaraba el presentador, recordando aquel mítico momento. "Pero siempre con una máxima integridad, siempre con el máximo cariño", apuntaba Ferreras.

"Y ese cariño que nos ha dado 'Meli', hoy, toda laSexta, todo Atresmedia, se lo quiere agradecer por todo, por tanto, por estar ahí. Por estar ahí en los tiempos más duros. A Meli y a su hijo les queda mucho por disfrutar. Gracias", zanjaba Ferreras muy emocionado, mientras se podían ver las imágenes de Amelia en la redacción del programa siendo ovacionada y recibiendo un ramo de flores. Además de fundiéndose en un tierno abrazo con Ferreras.