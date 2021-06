El doctor Carballo se indigna en Telecinco y reacciona a las palabras de Fernando Simón: "Prácticas mafiosas"

Este martes, tras informar de los últimos sucesos de la actualidad, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy crítica con las últimas declaraciones de Fernando Simón. El pasado lunes, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias culpó a los medios de comunicación de influir en la decisión de los ciudadanos que se han administrado la primera dosis de AstraZeneca a la hora de seguir las recomendaciones de Sanidad para elegir entre una segunda dosis de la misma o Pfizer. Asimismo, habló de los lobbies con unos intereses concretos y de que los medios de comunicación que dependen de algunos patrocinadores.

Unas declaraciones que la reina de las mañana ha criticado nada más arrancar su programa: "Yo cuando estaba escuchando ayer a Simón es que no daba crédito de lo que estaba oyendo". "A ver, Simón que me está pagando AstraZeneca porque quiero ponerme la segunda dosis como dice la Agencia Europea del Medicamento... Es que es muy grave lo que dijo, que es un portavoz de sanidad", agregaba muy indignada.

"Pues mira Simón si no lo sabes, cállate y si lo sabes, explícalo... Explica dónde están los lobbies, dónde están los patrocinadores...", le pedía al epidemiólogo muy enfadada. "Es que es una barbaridad. ¿Qué podemos pensar? ¿Que cuando están recomendando Pfizer es porque hay patrocinadores detrás?", zanjaba.

Poco después, la presentadora ha realizado una conexión en directo con el doctor César Carballo para analizar la situación del coronavirus, el plan de vacunación y las últimas declaraciones de Simón, quien ha manifestado una opinión similar a la de la presentadora. "Lo que se está haciendo en las últimas semanas a nivel científico es vergonzoso y las declaraciones de Simón van ese sentido, utilizar prácticas mafiosas para que la gente no se vacune con lo que nuestras agencias reguladoras dicen que es lo normal", ha señalado el sanitario, aparentemente indignado.









"Es tomar atajos que a la gente no le cuadran"

"Fíjate. Si es que lo que se ha visto en estas semanas no se había visto antes. Que el Carlos III entre como patrocinador de un ensayo clínico es inédito. No se había hecho en la historia. Nunca había entrado como parte interesada en un ensayo clínico hasta ahora. Que se hace un ensayo clínico en cuatro semanas, deprisa y corriendo, para justificar algo que no va a tener justificación. Es que tampoco se pueden llegar a esas conclusiones en un fase 2. Habría que pensar, qué lobbies están influyendo de forma decisiva sin base científica. La gente no es tonta y si se ha tomado una decisión estratégica, hay que decírselo", explicaba. "Deberíamos esperar al resultado del ensayo clínico. Lo otro es tomar atajos que a la gente no le cuadran", ha reconocido.

De la misma manera, el experto se ha pronunciado sobre eliminar el uso de la mascarilla en el exterior: "Tenemos unos indicadores que precisamente sirven para esto, yo hablaría de qué objetivos quieren que se cumplan como por ejemplo una incidencia de menos de 50, las UCI con menos de un 10%, etc... si se cumplen estos objetivos podremos quitarnos las mascarillas"."Cuidado, un país como Reino Unido empieza a tener más casos por la variante india, por lo cual cuidado que somos especialistas en vender la piel del oso antes de cazarlo", agregaba.

Antes de finalizar la conexión, también ha querido hablar de la polémica de los trombos que aparecen tras la vacunación: "Parece que los trombos tienen que ver con el vector adenovirus, en Estados Unidos se ha dado con Janssen, parece que tienen que ver con ese raro efecto secundario". "Ha bajado la mortalidad de estos trombos, la gente sabe reconocerlos mejor y cuando llegan a Urgencias lo profesionales actúan antes", aseguraba tras reconocer que "en la segunda dosis es más infrecuente".