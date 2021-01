El detalle más polémico de la reconciliación entre Belén Esteban y Anabel Pantoja: sin pensar en el covid

Este martes, los espectadores de 'Sálvame' veían el programa sobrecogidos. El motivo principal es la fuerte discursión que protagonizó 'la princesa del pueblo' con Anabel Pantoja. Por suerte, firmaron la paz. Sin embargo la polémica está servida por cómo se produjo el enfrentamiento.

Tal y como apunta el periodista Miguel Frigente, algunas de las joyas que vende la sobrina de Pantoja están disponibles en Internet a un precio muy inferior. Por esta razón, ambas se enzarzaron en un cúmulo de reproches. La situación se tornó muy difícil ya que la discusión acabó con Anabel Pantoja entre lágrimas.

"Me he calentado, no quería decir eso de que ya no quiero ser tu amiga. Perdóname", llegó a decir Esteban cuando se apaciguaron las aguas. Instantes después, la de Paracuellos se levantó para abrazar efusivamente a Anabel. Este detalle ha sido muy criticado en redes, pues la ex de Jesulín se olvidó por un momento de la pandemia y de las recomendaciones impuestas por Sanidad.

Jorge Javier Vázquez fue consciente del error y aclaró que ambas tienen hecha la PCR y que el resultado es negativo. No obstante, han emergido numerosas voces críticas en redes sociales que observaron contrariados la escena. España se encuentra en plena tercera ola y los casos, así como los fallecimientos, no dejan de incrementarse y preocupar a las autoridades a partes iguales.

Esta es la decisión de Belén Esteban con la que zanjó su enfrentamiento con Anabel Pantoja: "No voy a colaborar"

Hace varios días, Belén Esteban confesó en 'Sálvame' que dejará de colaborar con la empresa de joyas. "Yo tengo dos fotos subidas con las joyas, esta noche las quito, he dejado la marca, no voy a seguir trabajando porque quiero trabajar con gente seria. Ya le he dicho a la persona que no se le ocurra etiquetar mi nombre y quiero decir que tampoco quiero que en las joyas que me estaban haciendo, se las den a Anabel.

Y añadía: "Yo las tengo por foto y me voy a dar cuenta. Me han metido en un lío muy gordo, me lo he creído y he desconfiado de mi amiga, he podido ganar dinero, pero prefiero cortar. No voy a colaborar ni con las velas, ni con las joyas", ha dicho.