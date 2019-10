Se desvelan los sueldos de los concursantes de 'OT 2018' en la gira por España

'Operación Triunfo', uno de los programas estrella de TVE, tiene claro su objetivo: llegar al mayor público posible con la formación de jóvenes promesas en la música. Los micrófonos de 'OT 2020' ya están encendidos. Ya han comenzado las audiciones de la undécima edición del programa musical, que emergió en 2001, en la que nacieron artistas de renombre como David Bisbal, David Bustamante y Rosa López.

El productor del 'talent musical', Tinet Rubira, ha desvelado cuánto se han gastado en los sueldos de los exconcursantes de 'OT 2018' en una rueda de prensa, lo que no es nada común: "Un concierto de OT es muy muy muy caro, carísimo. Cuando los chicos firman el contrato, se les habla de una posible gira y ya ahí se les dice lo que van a cobrar. El primer expulsado es el que cobra menos, 1.200 euros por concierto, y el ganador, 3.500 euros. Solo con los cachés se van 35.000 euros. Faltan los bailarines, los músicos, los escenarios, los luces... Un concierto de 'OT' no puede ir a según qué ciudades, y creo que ha habido un error. Si yo fuera promotor solo haría conciertos en las ocho ciudades de los castings".

"Cobran entre 1.000 y 5.000 euros"

Damion, exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' e integrante de la gira que ha llevado a cabo con sus excompañeros, ha desmentido las palabras de Rubira a las 14.10 horas: "Fake news", ha escrito en Twitter en respuesta a la información.

Y el productor del programa de Gestmusic y TVE ha vuelto a insistir en su afirmación: "Ya he comprobado lo que cobran los concursantes en la gira de 'OT' van de los 1.000€ los que salen las primeras semanas hasta los 5.000€ que cobra el ganador. Los tramos son 1000, 2000, 2500, 3000 y 5000 euros brutos por concierto, según la semana de expulsión".

Ya he comprobado lo que cobran los concursantes en la gira de @OT_Oficial van de los 1000€ los que salen las primeras semanas hasta los 5000€ que cobra el ganador.

Los tramos son 1000, 2000, 2500, 3000 y 5000€ brutos por concierto, según la semana de expulsión.

Castings inaugurados

La selección de Noemí Galera, Pablo Wessling, Ismael Agudo y José Marín ha comenzado en Barcelona el lunes siete de octubre y continuará en Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Bibao, Santiago de Compostela y Madrid en estas fechas.

La primera que ha recibido el 'sí' del jurado ha sido Ruth Jové, que ha inaugurado el casting con dos canciones en inglés, 'Toxic', de Britney Spears, y 'I'm not the only one', de Sam Smith. Su vídeo para el '#OTFest' fue esta espectacular interpretación:

THIS IS ME,

una persona con 0 unidades de neuronas que cuando leyó "máximo 2:20" su cerebro lo transformó en "máximo 1:20". ✌ #OTFest



Btw gracias a los que me avisasteis del error (soy lo peor, sorry)

"Vamos a frenar la sobreprotección"

Tinet Rubira, ha confesado en rueda de prensa que los Javis no van a estar porque tienen un contrato con Atresmedia y que van a haber cambios respecto al trato entre presentador y concursantes: "Creo que a las galas les falta emoción y mala leche. Hay un exceso de colegueo. Roberto Leal es muy colega de los concursantes y a veces debería hacer preguntas más... Hay que tensionarlas un poco". Y también de los profesores y la directora de la Academia: "Vamos a rebajar el paternalismo. Vamos a frenar un poco la sobreprotección, intentaremos que si hay un drama eso fluya y no vaya Noemí Galera corriendo".

Los participantes de 'Operación Triunfo 2020' también tendrán que hacer un esfuerzo extra: "Queremos que los concursantes empiecen a componer. Buscamos gente que tenga claro que quiere una carrera profesional, que sea polivalente y que cante muy bien". "Buscamos talento, personas, carreras. Nos gustaría que además de cantar bien tengan otros valores, que descubramos su frescura e inocencia. Que quieran dedicarse al mundo de la música y nos transmitan mucho más. Ojalá podamos conseguirlo", ha señalado Rubira.