Desvelado el motivo de la ausencia de Cristina Pardo de 'Más vale tarde': lo explica Iñaki López

En septiembre de 2021, Iñaki López y Cristina Pardo tomaban el relevo de Mamen Mendizábal al frente de 'Más vale tarde'. Tras nueve años, la presentadora anunciaba su decisión de dejar el espacio, obligando a Atresmedia a reconfigurar su parrilla y algunos de sus rostros más conocidos. Pardo dejaba 'Liarla Pardo' y daba las gracias en sus redes sociales por su emocionante despedida. Por su parte, López salía de 'La Sexta Noche'. En estos meses, ambos presentadores se han puesto delante de las cámaras cada tarde para llevar la actualidad a todos los espectadores.

A mediados del mes de marzo, Iñaki López sorprendía a la audiencia de 'Más vale tarde', al verse obligado a presentar, en solitario, el programa, ante la repentina e inesperada ausencia de Cristina Pardo. El presentador explicaba a sus compañeros de 'Zapeando' y a todos los espectadores de La Sexta, a qué se debía la falta al trabajo de su compañera.

"Parece ser que Pardo forma parte del último repunte de los afectados por la covid así que durante unos días me temo que estará de baja". Sabemos que está muy bien porque he hablado con ella hace unos minutos", apuntaba el presentador. "Pensaba que el flequillo la iba a proteger, pero no", bromeaba, al tiempo que aprovechaba para enviarle un beso, asegurando que estaría viendo el programa.

El positivo de la presentadora coincidía en el tiempo con el de sus compañeros de 'El Hormiguero', Pablo Motos y Luis de Val, que también se veían obligados a ausentarse del programa de Antena 3 y reaparecían por videollamada para actualizar su estado de salud.

Cristina Pardo, obligada a ausentarse de 'Más vale tarde'

Tan solo unos días después de que López afrontara dicha semana solo al frente del programa que ambos presentan, este viernes ha vuelto ha verse obligado a presentador el programa sin su compañera. "Hoy estoy sin Cristina que tenía el día moscoso", ha arrancado Iñaki López su conexión habitual con 'Zapeando' tras aparecer solo en el plató de La Sexta. "¿Asuntos propios?", le ha preguntado Dani Mateo, interesándose por conocer más detalles de la ausencia de la presentadora.





"Ha subido hoy a ver a la familia, aprovechando que en Pamplona caían entre 5 y 10 centímetros de nieve", ha explicado López, tomándose con humor estar solo al frente del programa este viernes. "Igual me está viendo desde una aplicación del móvil mientras protección civil le pasa un termo de café metida en el coche, así que vamos a aprovechar para mandarle un saludito", ha querido decir a su compañera.

La borrasca 'Ciril' ha entrado de lleno en España y, desde este viernes, está dejando más frío de lo normal, junto con heladas y nevadas copiosas. Abril ha arrancado con temperaturas bajo cero en muchos puntos del país y está complicando la situación en las carreteras, como le ha ocurrido a la presentadora de La Sexta.