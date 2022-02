Cristina Pardo da un corte a Pablo Montesinos por lo que asegura del PP: "Antes no le gustaba"

Este jueves, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Más vale tarde'. Sin embargo, los presentadores han alterado la programación al aparecer antes de tiempo. Como consecuencia de la guerra interna en el PP por el intercambio de acusaciones entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, tal y como había anunciado Atresmedia, cuando debía empezar 'Zapeando' daba comienzo 'Más vale tarde'. Normalmente, el espacio arranca a las 17:20 horas en La Sexta, pero este jueves ha adelantado su horario habitual para cubrir de cerca la crisis que se está viviendo en el Partido Popular.

El programa de laSexta ha contado con Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del Partido Popular, a través de una videollamada. El político ha intervenido en el programa de laSexta para dar su opinión y analizar la crisis interna del Partido Popular tras las acusaciones de espionaje por la adjudicación de 1,5 millones a un amigo de Isabel Díaz Ayuso, un hecho que ella a ha admitido.

Antes de nada, Iñaki López ha querido preguntar al político sobre la situación actual del Partido Popular. "Estamos hablando de acusaciones de espionaje, de una implosión de un partido en un momento dulce según todas las encuestas. Estamos hablando de contratos que no son explicados, no aparecen en el portal de transparencia. Hay cuestiones cuanto menos extrañas. Y todo esto con Vox creciendo. ¿Qué imagen creen que están transmitiendo a sus votantes?", cuestionaba el presentador.

"No están siendo horas fáciles para este partido, esto es indiscutible. Pero lo importante es que Pablo Casado siempre ha hecho lo correcto. Hicimos lo que teníamos que hacer y cuando se nos da una información nosotros lo que hacemos es pedir esa documentación", contestaba Montesinos, reconociendo que no están siendo momento fáciles para la formación.









"Respeto mucho a los periodistas"



"Pablo perdone, porque yo hay una cosa que no entiendo. Ustedes dicen que investigaron el contrato de Ayuso por el compromiso con la ejemplaridad, porque recibieron una información… Pero yo lo que me pregunto es, ¿Si tan interesados están en las posibles irregularidades, no van a investigar el espionaje? ¿No les interesa saber si alguien ha espiado en su partido", soltaba entonces Cristina Pardo, poniendo contra las cuerdas al entrevistado.

"¿Pero no lo van a investigar? Eso me ha quedado claro. La comisión tampoco la ha dado el Partido Popular, que en teoría la ha dado el gobierno de Díaz Ayuso, y en eso sí están interesados ustedes en investigarlo. Entonces, aunque no hayan ordenado ustedes la investigación, un supuesto espionaje dentro del partido no lo van a investigar? Ustedes tampoco dieron la orden de darle una comisión al hermano de Ayuso y lo han investigado", insistía la presentadora al no obtener una respuesta por parte de Montesinos.

A pesar de ello, en vez de contestar, el político la ha reprochado a Pardo sus constantes interrupciones durante su intervención: "Si me hace una pregunta lo mínimo es que pueda contestar. Nosotros no hemos ordenado absolutamente nada". "Yo creo que las últimas semanas hemos recibido ataques injustificables por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso. No lo digo yo, lo dicen los compañeros periodistas que en muchas ocasiones nos contaban de dónde venían esas filtraciones contra la dirección nacional del PP", decía entonces el entrevistado.

Ha sido entonces cuando la presentadora ha dado un corte a Montesinos en pleno directo: "Pablo, espero que no le gusten ahora los periodistas que le dicen a la dirección nacional de donde vienen las filtraciones. Porque antes no le gustaban". "Ya sabe usted que yo respeto mucho a los periodistas", se defendía el político. "No sé si conoce muchos que le cuenten a los políticos de donde vienen sus fuentes", soltaba Pardo.