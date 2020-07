La desconocida tragedia que Karlos Arguiñano ha confesado años después: "Mi mujer lloraba con razón"

'El Hormiguero' quiso despedir su temporada más difícil y rara con el humor y el buen rollo que siempre transmiteKarlos Arguiñano. El chef vasco no defraudó en su entrevista con Pablo Motos. Hubo chistes, cocina, experiencias en cuarentena y también confesiones desconocidas hasta el momento.

El mediático cocinero confesó que vivió la cuarentena con preocupación y andando mucho. De esta manera se ha hablado de la pasión que comparten Mariano Rajoy y Arguiñano, que es andar rápido. El cocinero aseguró que ganaría al expresidente del Gobierno en una carrera, aunque dijo que seguro que se lo pondría difícil.

Así de tanto andar, Karlos confesaba que había hecho más de 800 kilómetros durante el estado de alarma: "12km al día", aseguraba. Durante una de esas caminatas llamó a Pablo Motos para preguntarle qué tal iba todo: "Me dijiste 'éramos felices y no lo sabíamos'", recordaba el presentador de Requena: "Es totalmente cierto, éramos felices y no lo sabíamos", respondía el vasco.

Ante la difícil situación vivida en España durante la crisis del coronavirus, Arguiñano aseguraba que "tendremos que ir dándole la vuelta ya. Las noticias siguen siendo una pesadilla, pero tenemos que ir buscando la normalidad porque sino va a ser muy complicado". También Motos compartía esta opinión y añadía que, "las noticias no están siendo aclaratorias porque un día te dicen una cosa y al otro día otra". "Es difícil manejar este mundo tan duro, pero saldremos fijo", animaba Karlos.

Las confesiones más personales de Karlos Arguiñano

A pesar del confinamiento y de las medidas impuestas por el Gobierno, el chef ha continuado grabando su progama de recetas, eso sí, con mucha preocupación: "Como he estado grabando programas, lo he notado. Cuando entraba yo escuchaba que pedían que estuvieran todos protegidos 'que está Karlos'. Y yo respondía que edad de riesgo tendrían otros. Me dejaban solo con cuatro verduras", se lamentaba el cocinero.

También tuvo el chef tiempo para confesar como esta cuarentena lo que más ilusión le ha hecho ha sido poder dedicar tiempo a sus animales. En la finca donde vive tiene animales de todo tipo, desde pavos reales a jabalís, unos animales a los que le gusta buscar pareja para que críen y que muestra con orgullo siempre que puede en su programa. Karlos además, confesó que a estas alturas de la vida ya no le preocupan los críticos gastronómicos: "Hay un mito en 'Ratatouille' con los críticos gastronómicos. ¿Es verdad que os ponéis tan nerviosos cuando va uno a tu restaurante?", preguntaban las hormigas. "Cuando eres joven quizá sí, pero cuando tienes tanta trayectoria como yo no", respondía tajantemente.

Pero sin duda, el momento más emotivo de la entrevista llegaba cuando Karlos confesaba un drama familiar muy poco conocido cuando quiso recordar a su familia. Actualmente el chef tiene 7 hijos, 6 biológicos y la última adoptada, sin embargo al comienzo de su matrimonio, tanto él como su mujer se tuvieron que enfrentar a la peor de las noticias: "Hubo ocho partos en mi casa. Los dos primeros se murieron a los siete meses. Nacieron muertos. Mi mujer lloraba y lloraba con razón, y yo le animaba a mi mujer diciéndole que no se preocupase porque tenía a un pedazo de marido y se intentaría todas las veces que hiciesen falta".

Finalmente pudieron formar una familia numerosa y donde los nietos ya se empiezan a escapar al contro del vasco que bromeaba con este asunto: "Todos están emparejados y casi todos, con niños. ¡Ahora me toca aprenderme los nombres!".

