La descalificación de Espinosa de los Monteros a Podemos que obliga a Ana Rosa a reaccionar: "Se ha pasado"

Iván Espinosa de los Monteros ha criticado este viernes a Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, por asegurar que el nuevo Gobierno de coalición trabajará "activamente" para que no haya "jueces machistas" en el próximo Consejo General del Poder Judicial. En una entrevista este viernes en "El Programa de Ana Rosa", Echenique ha vuelto a subrayar la necesidad de cambiar el modo en que se nombre al fiscal general, proponiendo que sea elegido a través de las Cámaras, aunque ha defendido la elección 'a dedo' de Dolores Delgado. Sobre la renovación del CGPJ, Echenique también ha dicho: "Miedo me da los jueces que podría proponer Vox".

Algo que ha provocado la risa de Iván Espinosa de los Monteros, entrevistado a continuación en el mismo programa. "Me he encontrado a Echenique antes por el pasillo y ya le he dicho que no pase tanto miedo, que no es para tanto. Miedo pasamos nosotros cuando vamos a la cafetería y nos encontramos a ciertos especímenes de su partido", ha dicho.

Un comentario que ha caído como una bomba en la mesa de debate del programa. Incluso, un colaborador ha tachado las palabras del invitado como "intolerables". Finalmente, Ana Rosa ha reaccionado y ha recriminado a Iván Espinosa de los Monteros sus declaraciones sobre los diputados de la formación morada: "Veo que el Parlamento va a estar muy tranquilo en esta legislatura... en esto se ha pasado un poco".

Espinosa de los Monteros se ha excusado asegurando que "unos tienen humor y otros no"."Eso es típico también de la izquierda, que no tiene sentido del humor, no tiene tolerancia, es un rodillo. La extrema izquierda que está instalada en el Gobierno apoyada por separatistas y filoterroristas, nos va a dar una legislatura dura, pero afortunadamente estamos aquí para ejercer de oposición, para eso hemos venido", dijo el político.