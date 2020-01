Podemos promete trabajar "activamente" para que no haya jueces "machistas"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este viernes que el nuevo Gobierno de coalición trabajará "activamente" para que no haya "jueces machistas" en el próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el caso de que partidos como Vox pretendan incluirlos. En una entrevista en Telecinco y preguntado sobre la renovación del Consejo, en funciones desde 2018, Echenique ha criticado que el Partido Popular continúe bloqueando el órgano de Gobierno judicial porque la formación presidida por Pablo Casado tiene mayoría de "jueces afines" en él: "No está por la labor. Ojalá me equivoque", ha dicho. "Es curioso que sea el PP quien no quiera pactar un nuevo Consejo y que Vox sí", ha señalado Echenique, aunque ha subrayado que le dan "miedo" los jueces que pudiera proponer el partido de Santiago Abascal.

Por eso, ha garantizado que estarán vigilantes en las negociaciones de los vocales del Consejo para que no haya magistrados "machistas" sentados en él. Además, Echenique, que se estrenó como portavoz este miércoles, ha justificado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dijo "la verdad" cuando habló de la "humillación" respecto a la imagen de Justicia española en Europa: "Creo que lamentablemente hay mucha gente que ve con preocupación la politización de la justicia". "Vamos a trabajar por que las cosas funcionen mejor en el ámbito de la justicia", ha prometido.

Sobre el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, Echenique ha señalado que la derecha ha puesto en marcha una "operación política" contra el nuevo Ejecutivo: "Basta con escuchar a Pablo Casado decirle al CGPJ lo que tiene que votar en los medios de comunicación". El portavoz ha justificado que sus criticas a Delgado en el pasado fueron "contundentes" porque era su "obligación", pero ha insistido en que confía en su "autonomía" al frente del Ministerio Público.

Echenique ha vuelto a subrayar la necesidad de cambiar el modo en que se nombre al fiscal general, proponiendo que sea elegido a través de las Cámaras: "Se puede establecer una mayoría cualificada como pasa con el CGPJ, aunque eso permitiría al PP bloquear la renovación de la Fiscalía General como está bloqueando la renovación del CGPJ", ha advertido.

REACCIÓN DE VOX

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha respondido este viernes a los temores de su homólogo de Podemos, Pablo Echenique, sobre los candidatos que podrían proponer para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "miedo" tienen en Vox cuando se encuentran con los "especímenes" de Podemos.

Espinosa ha contestado así en Telecinco a lo dicho momentos antes por Echenique sobre que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos trabajará "activamente" para no haya "jueces machistas" en el CGPJ en el caso de que partidos como Vox pretendan incluirlos. "Miedo me da los jueces que podría proponer Vox", ha exclamado Echenique, a lo que Espinosa ha respondido: "Miedo pasamos nosotros cuando vamos a la cafetería y nos encontramos ciertos especímenes de su partido". "Pero todo se supera", ha continuado el portavoz de Vox, que ha recomendado a Echenique que "no pase tanto miedo que no es para tanto".