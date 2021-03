David Cantero se sale del guion para mandar un mensaje a Sara Carbonero tras su ruptura con Casillas

El presentador de los informativos de Telecinco, David Cantero, ha sorprendido este jueves al pronunciarse tras la ruptura de su ex compañera en la sección de deportes de Mediaset, Sara Carbonero, y el ex futbolista Iker Casillas. Todo ello tan sólo una semana después de que la pareja anunciase que, tras más de 10 años juntos y dos hijos en común, ponían fin a su relación después de que la periodista se encontrase en plena lucha contra un cáncer y el jugador superase un infarto que le apartó de los terrenos de juego.

Tras la noticia han sido varios los que se han pronunciado, siempre respetando la intimidad de la pareja, que ha decidido no dar explicaciones sobre el motivo detrás de la separación. Precisamente la hermana de Carbonero reaccionaba a la última publicación en redes sociales del portero, ya oficialmente como soltero. “¡¡Carita de interesante!!”, escribió la ex cuñada del futbolista en la última publicación que realizó este en su cuenta de Instagram, en la que aparece pasando el pasado fin de semana en Sevilla. “@irnenecarbonero es el azahar...”, bromeó el portero.

David Cantero y la ruptura de Carbonero y Casillas

Ahora, el que ha roto su silencio ha sido el ex compañero en Telecinco de Carbonero, el presentador de los informativos de las 15 horas, David Cantero, que acudía a su perfil de Instagram para compartir una foto con la periodista, acompañado de un poema de Mario Benedetti titulado “Hagamos un trato”.

“Compañera usted sabe, puede contar conmigo... No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo...” (Mario Benedetti) Deja que tú alma sabia y serena se imponga y sobrevuele todo ese ruido... ¡Ánimo!”, escribía el presentador. Y es que Cantero no se suele cortar a la hora de compartir su opinión, ya sea política o social, a través de su perfil en redes sociales. De hecho, en una ocasión llegó a anunciar que dejaría de hacerlo durante un tiempo ante el aluvión de respuestas que recibía. Pero en rara ocasión lo había hecho para decantarse en la crisis sentimental o en la vida personal de algún compañero. Y aquí, aunque no comenta directamente los motivos de la separación, si que muestra su apoyo incondicional a Carbonero.

Giro profesional de Carbonero

Por su parte, la periodista deportiva hablaba por primera vez de su situación personal el pasado martes en 'Radio Marca'. Lo ha hecho, cómo no, en el medio en el que actualmente está trabajando: Radio Marca. "Está todo bien, todo en orden", ha dicho cuando su compañero, Vicente Ortega, le ha preguntado a Carbonero sobre cómo se encontraba.

Instantes después, Sara ha entrevistado al rapero Rayden, a quien la periodista admira. Ha sido tras esta entrevista cuando la periodista ha reconocido que si la cadena quisiera, ella iría más días al programa de los que actualmente está. "Si me dejaran más días, más días", ha explicado la periodista. Más allá del programa semanal que hace, se debe recordar que Sara Carbonero comparte una línea de ropa con Isabel Jiménez, amiga de la hasta ahora pareja, y con la que recientemente han firmado un contrato con una tienda conocida en el país.