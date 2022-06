David Bustamante habla alto y claro y desvela los motivos por los que no ha asistido a la boda de Chenoa

Después de dos años esperando este momento, este viernes, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se han dado el sí quiero en una íntima ceremonia en una exclusiva e inexpugnable finca del interior de Mallorca. Los novios han sabido guardar todos los detalles del señalado día, ya que apenas hemos podido conocer ninguno hasta este viernes.

La cantante ha lucido un traje de Hannibal Laguna, en color blanco tiza, con mangas de farol y gasa. Con él ha querido reflejar "la fragilidad que nadie ve, la parte más dulce de mí", según apuntaba hace escasos días. Además, durante la ceremonia los asistentes han tenido que entregar sus teléfonos móviles, con la finalidad de que no se filtrara ninguna imagen de los recién casados.

Entre los invitados hemos podido ver a multitud de rostros conocidos, como los compañeros de 'Tu cara me suena', Carlos Latre y Ángel Llàcer, con camisa pero sin corbata ni americana. Han confirmado que habían hablado con los novios: "Decía ayer Laura que estaba un poquillo nerviosilla, pero muy bien, están muy contentos".

En la boda también han estado los triunfitos Natalia Rodríguez, Gisela, Geno Machado y Alejandro Parreño, que se han mostrado sonrientes, perfectamente maquillados y confesando sus "ganas" de disfrutar de la boda, sobre la que no han dudado en bromear: "Ella canta (en referencia a Gisela), yo soy testigo, ella lleva los anillos (por Geno) y él recoge la cola (por Alejandro)" ha apuntado Natalia. Esta última ha publicado una foto con sus compañeros en las horas previas al enlace, disfrutando del mar en Mallorca y asegurando estar muy bien acompañada.





Por qué no ha ido Bustamante a la boda de Chenoa

La lista de invitados ha generado cierta polémica en los últimos días y, de hecho, hasta el último momento, no se ha sabido con certeza que compañeros de 'Operación Triunfo' iban a acudir al enlace. Entre las grandes ausencias ha destacado la de Rosa López y Nuria Fergó. David Bustamante ha sido otro de los que no ha podido estar en este día tan especial. Sin embargo, ha aclarado que sí estaba invitado, pero su agenda le ha impedido asistir.

"Felicidades a mi Laurilla, que se merece ser la mujer más feliz del mundo. Que lo pase muy bien. Yo estaba invitado a la boda, lo que pasa es que no puedo ir por trabajo. Me es imposible, así que les deseo lo mejor a ella y a su chico, que me cae muy bien", ha apuntado el cantante a la agencia Gtres. Al ser preguntado por la polémica sobre los invitados, Bustamante no ha querido tomar partido apuntando: "Es una cosa externa a mí, es la boda de una amiga y compañera y le deseo lo mejor".