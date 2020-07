David Broncano sufre un problema de salud que le hace acudir al quirófano

David Broncano era un completo desconocido para el público hace unos años y ahora no pueden vivir sin él. Su programa ‘La Resistencia’ en Movistar+ ha supuesto una gran revolución en la manera de hacer televisión y sus entrevistas a los invitados son únicas. No sigue guiones y en la mayoría de ocasiones no tiene ni idea de quién es el invitado, por lo que muchas veces acaba diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza y triunfa en las redes sociales con sus ocurrencias.

Pero había algo que no le dejaba vivir tranquilo y ha querido ponerle remedio acudiendo a un médico especializado a Portugal y por fin ha solucionado ese problema que tanta lata le daba. Se trata de la hiperhidrosis, un problema de salud que te hace sudar mucho, en su caso en zonas como las manos, algo que le provocaba mucho complejo porque al ir a dar la mano a la gente siempre estaba sudada. Pero esto ya ha pasado a la historia y el encargado de contarlo ha sido el médico que le ha operado.

La operación de David Broncano explicada por su doctor

“Lo prometido es deuda. Problema resuelto! Si alguien quiere información puede escribirme al mail y estaré encantado de explicarle el proceso: diego@uniportal.es”, ha escrito en sus redes sociales el Doctor Diego González Rivas, el encargado de operar a David Broncano en Portugal para acabar con su problema de hiperhidrosis. El presentador todavía no se ha pronunciado al respecto, pero su médico sí ha hablado para algunos medios de comunicación y ha explicado en qué consiste esta intervención.

Lo prometido es deuda. Problema resuelto! Si alguien quiere información puede escribirme al mail y estaré encantado de explicarle el proceso: diego@uniportal.es pic.twitter.com/S1upUJX4ND — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) July 24, 2020

“En relación a mi intervención en el programa La Resistencia, hoy hemos realizado 8 simpatectomías bilaterales torácicas para tratar la hiperhidrosis (sudoración excesiva palmar, axilar y plantar). Incisiones de 5 mm, cirugía ambulatoria, procedimiento reversible y grado de satisfacción enorme de los pacientes”, ha explicado el doctor en su perfil de Linkedin. Y es que cuando habló con Broncano en su programa, intentó convencerle de que esta operación era la solución a todos sus problemas y parece que lo consiguió, porque ha acabado poniéndose en sus manos.

El problema de sudoración de Broncano

"Me dijeron que tienes un problemilla, que te sudan las manos", dijo el especialista. El cómico, haciendo alarde de su humor, preguntó si para eso tenían que cortarle sus extremidades, a lo que contestó el médico: "te hacemos una cirugía con una incisión de 5 milímetros sin dormirte. Te operamos por la mañana y te vas a casa por la tarde. Sales de quirófano con las manos secas". Unas explicaciones que acabaron convenciéndole y por eso ha confiado en él para acabar para siempre con este problema que tanto le preocupaba. "La satisfacción de David es total", ha asegurado González Rivas a nuestros compañeros de Divinity. "Al final, es una enfermedad que crea traumas. Te acostumbras a una normalidad que no es tal, tiene solución", ha añadido.