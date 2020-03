Dani Rovira reaparece en redes y agradece todo el cariño recibido: "Me lleváis en volandas"

Dani Rovira estremecía a todo el mundo en mitad de la crisis del coronavirus, anunciando en sus redes sociales que estaba combatiendo contra un tipo de cáncer, un linfoma de Hodgkin. "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN", así lo hacía oficial el actor en su perfil de Instagram donde también mandaba un mensaje de lucha y optimismo: "Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta".

Tras este anuncio que sorprendía a todo el mundo, no tardaron las redes de llenarse de mensajes de apoyo a Dani, conocidos por todos además de su faceta artística, por su faceta solidaria con los animales y diversas causas. Es por eso que la gente se ha volcado en desearle lo mejor al malagueño, incluido su "compañera de vida", la también actriz Clara Lago que se deshacía en buenas palabras para su también compañero: "No me cabe duda de que si la vida te ha colocado este aprendizaje en el camino es porque puedes con ello y solo te hará más grande y más sabio de lo que ya eres".

La respuesta de Dani Rovira a las muestras de amor y cariño recibidas

Tras varios días sin decir nada del asunto, y totalmente volcado en su proyecto solidario de conseguir fondos para hacer mascarillas para luchar contra el coronavirus con su fundación Ochotumbao, Dani Rovira ha reaparecido en sus redes sociales para agradecer esa oleada de mensajes de apoyo que ha recibido durante estos días.

Han sido muchos los dibujos, fotografías, textos, y demás cosas que el malagueño ha recibido como muestra de cariño, es por eso que ha querido utilizar dos de sus redes sociales para agradecer de forma distinta tanto cariño. En Twitter, Rovira compartía un GIF mítico del cine, la escena en la que Rocky Balboa entrena acompañado de decenas de niños apoyándole hasta subir la mítica escalera de Filadelfia. Junto a esta fotografía los seguidores han podido leer el mensaje: "Gracias por esta avalancha de cariño y ánimos. No tengo palabras. Me lleváis en volandas. Estamos todos juntos en esto. Todo saldra bien".

Gracias por esta avalancha de cariño y ánimos.

No tengo palabras.

Me lleváis en volandas.

Estamos todos juntos en esto. Todo saldrá bien. ������ pic.twitter.com/9OLKwY4eSl — Dani Rovira (@DANIROVIRA) March 28, 2020

En Instagram, red social donde anunció la triste noticia de su enfermedad, también ha querido dejar otro mensaje mensaje de agradecimiento y optimismo. Junto a este mensaje, Dani compartía dibujos e ilustraciones que le han mandado durante estos días. En ellos se puede ver al malagueño arropado por todos esos animales por los que lucha diariamente. También compartía el cómico, el dibujo que le había dedicado el dibujante Jan, autor de 'Superlópez', personaje que Rovira interpreta en la gran pantalla. El mensaje para acompañar estas fotos era el siguiente: "Gracias por todo vuestro cariño. No tengo palabras. Ojalá pudiera contestaros y abrazaros a todas y a todos. A partir de ahora a seguir cuidándonos y ayundándonos, que la vida va de eso".

