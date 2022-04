Dani Mateo da un toque de atención a Miki Nadal por revelar lo que le dice tras las cámaras: "Ese comentario"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando'. Esta vez, entre los vídeos de los momentos más divertidos y curiosos de la televisión, también hubo tiempo para un pique y un intercambio de reproches entre el presentador y Miki Nadal. El conductor del espacio arrancaba el programa muy animada, mientras hacía el baile del robot.

"El robot mal, el robot mal. Que no se pierda. Buenas tardes, bienvenidos a 'Zapeando'. ¿Cómo estáis, mis queridísimos amigos? ¿Mis estupendísimos compañeros?", saludaba Mateo a sus compañeros. "Estamos perfectos, ¿qué quiere saber?", reaccionaba, en tono de broma, Lorena Castell.





"No me ha gustado nada el comentario que has hecho antes del programa"



A pesar del buen ambiente del plató, el conductor del espacio se percataba de lo serio que se encontraba Nadal. "No, nada, por saber cómo estáis. Por saber, solo. Bueno, a Miki lo veo más 'pocho'. No sé por qué", señalaba el comunicador y también colaborador de 'El Intermedio'. Tal y como reconocía el ganador de 'MasterChef Celebrity', estba serio por el comentario que había hecho Mateo justo antes de comenzar el programa y de que se encendiesen las cámaras.

"No me ha gustado nada el comentario que has hecho antes del programa. Que quieres que la gente de aquí esté soltera... Ese comentario...", comenzaba contando el colaborador. No obstante, ante esto, el presentador parecía tener ya una replica preparada que fue recibida entre los aplausos del público.

"Si vamos a empezar a comentar lo que se dice antes del programa, tú vas preso. ¿Entiendes? Así que...", soltaba de pronto el presentador. No obstante, estos piques entre el colaborador y el presentador ya son algo habitual. De hecho, hace unos días, volvieron a protagonizar otro por una cuestión futbolística, dado que ambos son reconocidos seguidores del Barça y del Real Madrid, respectivamente. "¿Tú crees que vais a ganar la Champions?", quiso saber el colaborador 'El intermedio'. "El que no la va a ganar va a ser el Barça", respondió