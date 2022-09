Dani Mateo corta 'Zapeando' para destapar lo dicho por Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Es un paripé"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

No obstante, los invitados también tienen un gran protagonismo en las pruebas previas al Rosco. Todos ellos se esfuerzan para lograr sumar el mayor número de segundos posibles y así que los capitanes de los diferentes equipos cuenten con el mayor tiempo posible para resolver el Rosco. Además, también protagonizan momento muy divertidos durante algunas pruebas como '¿Dónde están?' o 'La pista musical'.

Esta vez, ha sido María Gómez quien ha protagonizado un divertido momento junto a Roberto Leal, ya que, cada vez que asiste un colaborador de 'Zapeando', se ha hecho habitual que se de un enfrentamiento entre el presentador y Dani Mateo. Y este también ha llegado hasta el plató de laSexta.









"Aquí hay movida"

"A ver, fue en ‘Pasapalabra’, uno de los programas más vistos, así que a tus espaldas poco", decía Cristina Pedroche cuando Mateo se quejaba de que uno de sus compañeros había hablado de él a sus espaldas, concretamente haciendo referencia a cuando María Gómez habló del presentador de laSexta con Leal.

"Si tu me dices ven, lo dejo todo. Dejo hasta ‘Zapeando’ si hace falta", decía Gómez a Roberto Leal, haciendo referencia a que estaba encantada de participar en 'Pasapalabra'. "¿Sabes quién no lo deja nunca? Que estoy yo ahí…", apuntaba el presentador, señalando sutilmente a Mateo. "Tu sabes los presos que están en la cárcel contando los días para que les den la libertad, pues Dani Mateo está contando los días para que le traigas", reconocía Gómez.

"Todo el mundo sabe que Dani Mateo está invitadísimo, pero algo tiene con este programa que no termina de venir. Es el único de ‘Zapeando’, de las 3.000 personas que han pasado por ‘Zapeando que no viene", defendía el presentador de Antena 3. "Él cree que es algo personal", le espetaba Gómez.

Tras recordar este momento en laSexta, Mateo no dudó en responder a Leal. "Aquí hay movida", decía Pedroche muy irónica. "No me han invitado. Y estoy siendo muy sincero con la audiencia. Todo esto es un paripé. Algo personal tienen contra mí. Todo el mundo de ‘Zapeando’ ha pasado. Ha ido Alverú, incluso Santi que no es del todo de aquí y está a ratos. Y a mi no", se quejaba el conductor del espacio.

"Pero es porque te coincide con este programa. Entonces tendrías que dejarlo para ir a ‘Pasapalabra'", decía Lorena Castell en defensa de 'Pasapalabra'. "Excusitas", replicaba el presentador.