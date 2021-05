La curiosa excusa de Ada Colau en La Sexta para evitar hablar del nuevo peinado de Iglesias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido una de las invitadas este sábado en 'LaSexta Noche', el programa de Atresmedia presentado cada semana con Iñaki López. Colau se ha sentado en su plató para tratar diversos asuntos relacionados con la actualidad política, que en las últimas semanas pasa por la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, la marcha de Pablo Iglesias de la vida política y la cuenta atrás en Cataluña para la formación de un Gobierno antes del próximo 26 de mayo, fecha límite para llegar a un acuerdo que impida una repetición electoral próximo verano.

Sobre este asunto se ha pronunciado, pidiendo a ERC y al Partido Socialista que no enquisten las negociaciones. Pero uno de los temas más esperados por el que ha sido preguntado tiene relación directa con el look de Pablo Iglesias, que está semana ha salido a la luz después de su marcha de política.

El cambio de look de Iglesias

El pasado 4 de mayo, tras el mal resultado que la izquierda cosechó en Madrid, Pablo Iglesias comparecía en la sede de Podemos para anunciar su marcha de la política. A partir de ese día no se supo nada más del histórico líder de Unidas Podemos, cuyo futuro parece estar ligado a los medios de comunicación. En este sentido, durante los días posteriores, las incógnitas sobre dónde estaba Pablo Iglesias fueron aumentando, hasta que esta semana ha vuelto aparecer con look totalmente cambiado.





Atrás queda la coleta, convertida en moño últimamente, que le ha acompañado durante todos estos años. Rápidamente, la imagen se hizo viral en redes sociales y también los principales medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de la instantánea, incluso ocupado portadas de tirada nacional. Por este hecho ha sido preguntada Ada Colau en La Sexta, donde ha querido guardar silencio sobre el cambio de look utilizando un alegato feminista.

La opinión de Ada Colau sobre el cambio de look de Iglesias

"Sinceramente, como mujer, no voy a hacer ningún comentario ni sobre el vestuario, ni sobre el peinado de Pablo Iglesias. Las mujeres estamos hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar. Desde la experiencia de mujer feminista que tengo con estas cuestiones, Pablo puede peinarse cómo le dé la gana y nosotros no tenemos que hacer ningún comentario sobre ello", ha señalado la alcalde de Barcelona con un tono bastante crítico en relación con los diferentes análisis y reflexiones que se han hecho en los últimos días sobre el look del hasta hace poco número uno de la formación morada.