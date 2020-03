'OT' cuela una charla "feminista anticapitalista" en pleno directo

El concurso de Televisión Española 'Operación Triunfo' apela a los más jóvenes de la casa y es consciente de su éxito entre los adolescentes y veinteañeros, el perfil de edad que tienen también los propios concursantes de la Academia. Por eso, muchos padres son especialmente sensibles a los discursos que se pronuncian en la 'OT', un programa de la televisión pública, y cuyos concursantes tienen mucha influencia sobre sus hijos.

Como sucedió con las ediciones anteriores, la presente edición de 'OT' no ha estado exenta de polémicas ideológicas, muchas veces camuflados en chistes o bromas en las que siempre o casi siempre el objeto de burla es una persona de derechas, o cuya identidad nacional es la española, o ambas cuestiones.

Entre las polémicas de la edición, el día que los concursantes se mofaron de un compañero por ir vestido "del Partido Popular".

O el día que Samantha, concursante que perteneció a las juventudes de la CUP, calificó a la lengua española como "idioma del demonio", después de que la organización le obligara a utilizarlo para hablar con sus padres.

La charla "feminista anticapitalista", última polémica de 'OT'

La última polémica de esta edición de Operación Triunfo ha venido a costa de una charla "feminista anticapitalista" que han recibido los concursantes de la Academia y que se ha emitido en el directo del programa. Una charla en la que, entre otras cosas, se ataca a dos partidos políticos con millones de votantes, como Vox y Ciudadanos, y en la que se aboga por el anticapitalismo como la opción política más adecuada y como la única manera de acabar con el machismo. Un discurso, por otra parte, que es el que mantienen muchos de los ministros del Gobierno de España, con Irene Montero y Alberto Garzón a la cabeza, y que vuelve a abrir el debate sobre la escasez de independencia en la televisión pública.

"Ese odio, que igual ahora os parece que no tiene nada que ver, está muy presente en el auge de partidos de extrema derecha de aquí, como Vox, que habla de la ideología de género, una invención absoluta. Ahora, en la isla de Lesbos, están llegando refugiados y los fascistas le gritan a las mujeres 'zorras'. Para que veáis que la misoginia se cuela en estos discursos de odio".

A continuación, da una charla marxista feminista sobre por qué las mujeres de los obreros son las más explotadas y finaliza con un ataque a Ciudadanos y a Ana Patricia Botín.

"A mí me hace mucha gracia esto del feminismo liberal al que se sumaron partidos como Ciudadanos o la Botín. A mí no me interesa un feminismo que quiere que todas acabemos siendo empresarias si para que eso ocurra tenemos que explotar a mujeres vulnerables".

