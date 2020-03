¿Cuánto dinero se llevan realmente los ganadores de los concursos de la televisión?

Los concursos de televisión están al alza. Ya no ha cadena que no tenga entre su parrilla un concurso de estas características. Además este tipo de concursos, lejos de encontrarse lejos de pasar de moda, gozan de una gran audencia de público y audiencia. El ejemplo, es como se inventan nuevos formatos como 'El cazador' en TVE, o 'El tirón' en Telecinco. También están los concursos que llevan inamobibles en las parrillas de algunas cadenas desde hace años, como el histórico 'Saber y ganar', '¡Boom!' o '¡Ahora caigo!'. Incluso se están recuperando algunos que ya pasaron a buena vida en etapas anteriores como 'Pasapalabra' o '¿Quién quiere ser millonario?'.

Este éxito ha provocado que haya personas que se hayan desarrollado una carrera en los concursos de televisión, siendo concursantes profesionales. A muchos de ellos los estamos viendo pasar por la silla de '¿Quién quiere ser millonario?'. Esta presencia en televisión ha convertido algunos de ellos en 'superestrellas', de hecho si te digo el nombre Erundino y estás leyendo esto sabrás a quién me refiero.

A muchos de ellos los hemos visto ganando grandes premios, el último ejemplo lo hemos visto en '¡Boom!', donde Los Lobos han hecho historia al llevarse entre lo acumulado y el bote ganado unos 6.689.700 euros. Pero después de todo el éxtasis de la victoria, ¿Cuánto llega al bolsillo de cada uno?

Los Lobos conseguían el mayor bote de la historia de la televisiónATRESMEDIA

¿Cuánto dinero se llevaron finalmente Los Lobos en 'Boom'?

Para poner un ejemplo de cómo funcionan los premios en los concursos utilizaremos a Los Lobos para ilustrar mejor este caso. Lo primero es tener claro que la primera variable de funcionamiento es la cantidad que se gana en el concurso correspondiente. No es lo mismo llevarse 1.500 euros si llegas a la 5ª pregunta de '¿Quién quiere ser millonario?', que lo que ganaron Los Lobos que es más de un millón de euros.

Erundino, Manuel, Valentín y Alberto se llevaron 6.689.700, a lo que habría que restarles la parte que se llevó en su día el desaparecido José Pinto. En un principio de ese premio Atresmedia les ha tenido que retener un 19% del pago. Primer recorte. Posteriormente estos premios han tenido declarar en la renta estos ingresos y han tenido que tributar según lo estipulado en las tablas del IRPF marcando que de su premio ya ha sido previamente retenido el 19%.

Deberán incluir estas ganancias en la base imponible general como una ganancia patrimonial. Debido a que cada concursante pertenece a un lugar diferente de España, no todos tendrán el mismo premio, ya que unos tendrán que tributar más que otros, ya que deberán tener el impuesto base común de carácter estatal y la base autonómica que es la que marca la diferencia. Más recortes.

Tablas de IRPF a nivel nacional IRPF

Tras hacer los hacer los recortes correspondientes a Los Lobos les tocará pagar a Hacienda un total de impuestos entre los 5 miembros que los han compuesto que suma los 3.142.000 euros, lo que viene a ser un 47% del premio total. Así que Manu, Erundino, Valentín, Alberto, y en su día José Pinto se han embolsado integramente unos 3.548.000.

Mismo caso vivieron Los Rockcampers en '¡Boom!', que consiguieron llevarse 2.326.500 euros, y tuvieron que pagar en torno el 48% de ese premio en impuestos.

El caso de los grandes ganadores de 'Pasapalabra'

Hasta la llegada de '¡Boom!' a las pantallas españolas, era 'Pasapalabra' el programa encargado de repartir los grandes premios de la televisión en España. El malagueño David Leo conseguía en octubre de 2016 hacerse con el bote del programa presentado por Christian Gálvez. En aquella ocasión se granjeaba un total de 1.866.000 euros del bote tras completar las 25 preguntas del rosco.

A este premio hay que recortarle el 22,5 por ciento del impuesto base común estatal y el 25,5 que se establece en Cataluña donde reside como tipo autonómico. Lo que suman un impuesto de alrededor del 48% del premio a pagar en dos etapas donde finalmente tuvo que pagar a las arcas del estado un total de 895.680 euros.

Otro caso parecido en el mismo programa, fue el de Paz Herrera que ganó 1.300.000 euros de euros después de batir el récord de permanencia del programa. Paz recibió ese importe menos el 21 por ciento. Después tuvo que declarar y pagar aproximadamente la mitad. Como ya pagó un 21 por ciento sólo tuvo que pagar el 29 restante.