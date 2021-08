Lluvia de críticas a TVE por su nuevo programa: la audiencia lo compara con 'Sálvame'

Hoy ha sido el día marcado por muchos espectadores de Televisión Española. Ahora que han concluido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vuelve la programación habitual a la cadena pública. Esta vez lo ha hecho, eso sí, sin Jesús Cintora al frente de 'Las Cosas Claras'. Hoy, después de varias semanas de incertidumbre, se ha estrenado 'Días de verano', el nuevo magazín de entretenimiento presentado por Inés Paz que sirve así para ocupar el espacio de Cintora.

Una decisión que surgió a raíz de las declaraciones del presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien aseguró hace unos meses que el "info-show" iba a desaparecer de la cadena.

Así es 'Días de Verano', el formato criticado pro la audiencia

Como ya venimos contando, este lunes se ha estrenado finalmente el programa presentado por Inés Paz, que durante estas semanas se emitirá antes del nuevo programa de Ion Aramendi desde septiembre.

En su estreno, Paz ha dedicado parte del programa a hacer un breve repaso de los Juegos Olímpicos de Tokio, así como a las redes sociales de los deportistas españoles y la última hora de la actualidad, desde el coronavirus hasta la vacunación.





No obstante, el formato no ha sido demasiado bien acogido por los usuarios en redes sociales y han sido muchos los que han acusado al espacio de ser el "Sálvame de TVE" o el "Sálvame de Hacendado".

"Me niego a que hagan estas basuras con mis impuestos", escribió otro usuario. Ha sorprendido, por otro lado, el apoyo de muchos usuarios a Jesús Cintora, asegurando que le habían "censurado" y que querían "periodismo del bueno".

Qué horror de programa. Me niego a que hagan estas basuras con mis impuestos.#DiasDeVeranoTVEpic.twitter.com/fvM5ojfG9M — Suso ∀lonso (@Somos_Pueblo_) August 9, 2021













El duro mensaje de Jesús Cintora contra TVE

Hace ya varias semanas, y tan solo un día antes del último programa del programa, el presentador del espacio quiso aprovechar para mandar un mensaje a la dirección de la cadena pública.

Cintora mandó un par de pullas a la cadena que ha decidido prescindir de su trabajo. El presentador estaba informando de un nuevo máximo histórico del precio de la luz cuando dejó caer un recado contra TVE, haciendo alusión a su penúltima intervención en 'Las cosas claras'. "Mira, les molesta que hablemos del precio de la luz en 'Las cosas claras'. Por cierto, nos quedan dos días. Hoy y mañana. A mí por lo menos, y les molesta que hablemos del precio de la luz. Les molestaba hace quince días, pero es que ha seguido subiendo", explicaba el periodista.





De la misma manera, durante una conexión con Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, Cintora ha lanzado otro dardo contra la clase política. El presentador estaba hablando con la colaboradora de cuando los políticos dejan su puesto para formar parte de consejos de administración de eléctricas. “Ahora que me quitan de aquí lo mismo me fichan en una eléctrica”, decía el presentador muy irónico.

No obstante, no todo quedaría ahí, ya que la última pulla tuvo lugar tras despedir a Ione Belarra, que había entrado en directo: “La decisión es que a mí particularmente me quedan dos días. Hoy y mañana, si Dios quiere. Esa es la decisión de la pluralidad”, soltaba Cintora. “Mañana también hay programa que será el último, bueno si nos dejan hacer el programa“, sentenciaba el presentador, haciendo referencia a que mañana es su último programa por decisión de TVE.