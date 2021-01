Críticas a "Cuéntame" por su falta de rigor en una de las escenas de su capítulo sobre la pandemia

"Cuéntame cómo pasó" regreso este jueves por todo lo alto a TVE. La veterana serie protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato arrancó su temporada 21 con una insólita propuesta: un viaje en el tiempo al presente. Concretamente, a lo que los españoles estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. De hecho, el primer capítulo arrancaba con los aplausos a los sanitarios desde los balcones durante los días más duros del confinamiento.

La serie sigue gozando de un gran respaldo de la audiencia y este jueves se convirtió en lo más visto del día con 2.250.000 espectadores y un 13,3% de share. Cabe destacar, eso sí, que la película "Intocable" cosechó mejor share con un 13,7%.

La serie mostró la realidad de la pandemia de la mano de María (Silvia Abascal) como sanitaria luchando contra la covid-19. Sin embargo, ha sido precisamente este personaje el que ha levantado cierta polémica en las redes sociales. Y todo por algo común para todos nosotros ya como es el uso de la mascarilla. Especialmente, en un centro hospitalario.

En varias imágenes, cuando María informa a su hermano Carlos (Carlos Hipólito) sobre el estado de salud de Antonio (Imanol Arias) al hablar con él por teléfono se quita la mascarilla. Algo que no debería hacerse en ningún sitio público y mucho menos en un hospital. Los espectadores han criticado esta imagen dado que no refleja con fidelidad la absoluta responsabilidad de los sanitarios en la pandemia y al cuidado de los enfermos. "Empezáis metiendo gravemente la pata, no se debe de quitar la mascarilla para hablar por teléfono y menos una sanitaria. Un pésimo ejemplo que no se ajusta a la realidad", señala uno. "Lo de María sin mascarilla para hablar por teléfono por el hospital no me cuadra", decía otro.

Algunos fans de la serie han defendido a la producción señalando que probablemente se debiera al intento de reconocer a Silvia Abascal interpretando a la más pequeña de los Alcántara o para que se pudiera apreciar la cara de cansancio que tenían los sanitarios.

UN INÉDITO SALTO EN EL TIEMPO

La pandemia por coronavirus se convierte en protagonista de la serie más longeva de la televisión de nuestro país al tiempo que acompaña a la familia Alcántara en los años 90. Dos tiempos, dos realidades, saltos temporales y una misma familia, la de siempre, la que lleva acompañándonos desde hace 20 años, son las claves de la nueva temporada de "Cuéntame cómo pasó".

Por primera vez en estas dos décadas de ficción, "Cuéntame" se aproxima al futuro haciendo una incursión, como no podía ser de otra manera, en el año 2020. La pandemia se convierte en escenario de una temporada que, no obstante, tendrá como punto de partida, para seguir la cronología de la serie, 1992, un año importante para España gracias a los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Joaquín Oristrell, coordinador de guion, explicaba los motivos de esta decisión en una entrevista a la agencia EFE: "1992 nos unió y la pandemia, en este mundo tan individualista, nos vuelve a unir".

Imanol Arias (Antonio) y Ana Duato (Merche) siguen al frente, junto a Pablo Rivero (Toni), Paloma Boyd (Deborah), Irene Visedo (Inés) y Carmen Climent (María), de la trama en 1992, sin embargo, en 2020 habrá cambios sustanciales, como la ausencia de Herminia -aunque María Galiana sí estará en las escenas de los años 90- e interesantes incorporaciones al reparto.

