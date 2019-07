La crítica de Pepa Fernández a Rosa María Mateo por su cambio forzoso de programa

Rosa María Mateo también mueve ficha en Radio Nacional de España. La administradora única de la corporación pública ha autorizado importantes cambios en la parrilla radiofónica que se harán efectivos a partir de septiembre. El más significativo es el movimiento de Pepa Fernández, que pasa de los fines de semana a los días laborables.

El cambio, sin embargo, no ha gustado mucho a la veterana periodista. En una entrevista con Alfredo Menéndez, Pepa Fernández ha asegurado que el cambio es un "desgarro" para ella. "El caso es que yo no quería moverme, no quería traspasar mi poder a ningún compañero, ni tomar el de nadie", ha dicho de forma muy sincera. "Cada vez que pienso en dejar el fin de semana, creo que me pongo a llorar. Os lo digo en serio. La gente llega y me da la enhorabuena, y yo digo: "¿pero por qué?", si yo quiero quedarme en el fin de semana. Pero la dirección ha considerado que 20 años eran ya suficientes y que tenía que moverme. Imaginaos el desgarro que supone para mí después de veinte años", ha asegurado.

�� Así ha sido el "traspaso de poderes" de @MenendezRNE a Pepa Fernández en @LasMananas_rne.



▶️ En septiembre, la periodista presentará a diario en RNE y el locutor será la nueva voz de @GD_RNE. pic.twitter.com/4xB164aRkF — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) July 19, 2019

LAS AUDIENCIAS, HUNDIDAS

La segunda oleada del Estudio General de Medios publicada este mes de junio reflejaba que Radio Nacional de España se ha dejado más de 200.000 oyentes, al caer de los 1.389.000 de la primera oleada a los 1.188.000 de la actual. La radio pública ha entrado en barrena. Con estos datos, registra la cifra más baja de audiencia de las últimas 20 oleadas del estudio.

En televisión, las cosas tampoco pintan bien para Rosa María Mateo. TVE cerró el mes de junio con la peor marca mensual de su historia. Con un 8,7% de 'share', La 1 perdía siete décimas respecto a mayo y bajaba del 8,9% que registró en julio de 2014, su anterior mínimo histórico.

En la últimas semanas, TVE se ha visto envuelta en polémica por la entrevista a Arnaldo Otegi en 'prime time' y las críticas de PP, Ciudadanos y VOX a la gestión de la Corporación por parte de la administradora única