Cristina Pedroche se sincera en Zapeando sobre sus planes de ser madre junto a Dabiz Muñoz: "Mi padre quiere"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Asimismo, también suelen dedicar parte del espacio a compartir con la audiencia videos divertidos que circulan por internet. Dani Mateo destacó un vídeo en el que, en el mar de Gales, hay dos delfines jugando al fútbol con medusas, dado que las ven como pelotas. “Cris, imagínate, tienes un hijo, pongámonos en lo peor”, soltaba el presentador, provocando las risas de su compañera: “Nos ponemos en lo peor, vale”.

“Tienes un hijo, vas a buscarle al colegio y le ves, por la verja, que está saltando de un lado a otro a través de un aro, mientras un tercero le sujeta una sardina… Hombre, le querrías igual porque es tu hijo, pero pensarías ‘muy listo no me ha salido’”, bromeaba Mateo. “No, pobre… Pero son animales…”, reaccionaba Cristina Pedroche.

"Mi padre quiere ser abuelo"

Acto seguido, todos los presentes reconocieron lo mucho que echan de menos al público del plató desde que se inicio la pandemia por coronavirus. “Echo de menos al público… De verdad… A las personas que nos aplauden”, se lamentaba el conductor del espacio de laSexta. “Pero la gente, desde su casa, nos aplaude”, le animaba Pedroche. “Sería bonito”, señalaba Mateo.

“Que sí. Mi padre, ahora mismo, está aplaudiendo”, aseguraba la colaboradora. “Aunque no sé… Es que se ha enfadado. Mi padre se ha enfadado cuando me has dicho: ‘tú tienes un hijo, vamos a ponernos en lo peor’”, confesaba Pedroche. “Y me dice: ‘no se pone en lo peor’”, agregaba, desvelando lo que le había dicho su padre.

“Pero es un chiste…”, se justificaba el presentador. “Es que mi padre quiere ser abuelo ya”, revelaba ella. “Es que yo también quiero que seáis padres”, reconocía Mateo. “Ya, pero yo no”, aclaraba Pedroche, entre risas, dejando claro que no quiere ser madre. “Que levante la mano quien quiere que Cristina y Dabid sean padres”, proponía el presentador, lo que provocó que todos levantasen la mano menos Miki Nadal.

“Oye… De verdad… Así me gusta Miki, que me apoyes”, contestaba ella ante la reacción de sus compañeros. No obstante, Lorena Castell bromeó con la posibilidad de que si tienen hijos, abrirían menos restaurantes. “Es que claro, qué prefiero. ¿Un hijo o un nuevo restaurante? Prefiero un restaurante”, bromeaba el presentador. “Ves, si por eso Miki no ha votado que sí”, señalaba Pedroche, dejando claro que no tiene en mente ampliar su familia junto al chef.